Yareli Acevedo se cuelga el oro en la especialidad de eliminación en la Copa del Mundo Perth 2026

Yareli Acevedo ganó la medalla de oro en la prueba de eliminación durante la Copa del Mundo de ciclismo de pista en Perth, Australia, reafirmándose entre las mejores del mundo

Yareli Acevedo ha acrecentado un poco más su leyenda en el ciclismo mundial. En la Copa del Mundo celebrada en Perth, Australia, la pedalista mexicana se colgó la medalla de oro en la prueba de eliminación, para confirmarse como una de las mejores exponentes del ciclismo de pista en la actualidad.

Acevedo cerró la competencia de manera espectacular para adjudicarse la primera posición, al superar en un emocionante duelo final a la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien se quedó con la medalla de plata. El bronce fue para Sze Wing Lee, representante de Hong Kong. La prueba, considerada una de las más intensas del ciclismo de pista, demandó concentración y resistencia, y la mexicana supo sortear las dificultades para terminar en lo más alto del podio.

“Fueron dos largas vueltas, hubo ahí una confusión, un error técnico que me pudo haber costado la carrera, pero gracias a Dios se dio el resultado y estoy muy feliz por esto”, declaró la ciclista, visiblemente emocionada por el triunfo. “Tenemos la madison, el domingo el ómnium y vamos con las próximas dos Copas del Mundo de esta serie”.

#CiclismoDePista 🏟️



¡ORO PARA YARELI! 🥇 🇲🇽



La campeona mundial Yareli Acevedo 🇲🇽 se llevó el PRIMER LUGAR en la prueba de eliminación femenil de la Copa del Mundo de Perth 🇦🇺🏆pic.twitter.com/qzpTGG2WT6 — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) March 6, 2026

Este oro en Perth se suma a un año positivo en cuanto a resultados para Yareli Acevedo. La pedalista llegó a la cita internacional después de una actuación sobresaliente en el Campeonato Panamericano de Pista Élite, celebrado en Santiago de Chile, donde cosechó tres medallas de oro y dos de plata.

En aquella competencia, avalada por la Unión Ciclista Internacional, Acevedo se impuso en las pruebas de ómnium, eliminación y madison, además de sumar segundos lugares en las modalidades de puntos y persecución. El oro en el ómnium panamericano tuvo un sabor especial para la universitaria, quien reflexionó sobre la exigencia mental de esa prueba.

Ahora, con su victoria en Perth, Yareli Acevedo vuelve a demostrar que está llamada a competir al más alto nivel. La Copa del Mundo de ciclismo de pista es uno de los eventos más importantes a nivel internacional, donde participan las mejores pedalistas del planeta.