Yareli Acevedo y el equipo mexicano, listos para última ronda de la Copa del Mundo de Ciclismo Pista en Malasia

Yareli Acevedo lidera a México en la última ronda de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Malasia, buscando puntos rumbo al Mundial 2026 UCI.

Luego de un exitoso paso por las primeras dos rondas de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Perth, Australia, y posteriormente en Hong Kong, China, la delegación mexicana se alista para competir en Nilai, Malasia. El representativo nacional será encabezado por la campeona mundial de la carrera por puntos, Yareli Acevedo Mendoza, quien competirá en ómnium y eliminación, en busca de sumar unidades en el ranking mundial en esta última ronda.

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Esta competencia organizada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) se celebrará del 24 al 26 de abril, con miras a la clasificación al Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026 programado del 14 al 18 de octubre en Shanghái, China.

En la rama femenil, las pedalistas olímpicas Luz Daniela Gaxiola y Yuli Paola Verdugo competirán en velocidad individual, keirin y velocidad por equipos. En esta última prueba también participará María José Vizcaíno. Por su parte, el olímpico de París 2024, Ricardo Peña, competirá en ómnium, madison y eliminación, además de velocidad y persecución por equipos.

También integra la selección Ignacio Prado, quien participará en madison, eliminación y persecución por equipos. A la lista varonil se suma Jafet López en velocidad individual, keirin y persecución por equipos, acompañado de Edgar Verdugo, quien verá acción en las mismas pruebas.

La competencia en Nilai seguirá el mismo calendario que las dos primeras rondas de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista UCI 2026, con 14 pruebas (siete femeniles y siete varoniles) durante tres días de intensa actividad en el Velódromo Nacional de Malasia.

Los antecedentes mexicanos son alentadores, pues en la primera ronda en Australia, el equipo logró medalla de oro en eliminación con Yareli Acevedo y bronce en madison femenil junto a Sofía Arreola. En la segunda parada en Hong Kong, Acevedo consiguió medalla de bronce en ómnium con 126 puntos.

La clasificación final definirá a los ganadores del serial y la jerarquía internacional rumbo al Mundial 2026, además del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con una campeona mundial al frente y un grupo de olímpicos experimentados, México llega a Malasia con la intención de cerrar con fuerza la Copa del Mundo.