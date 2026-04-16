Yareli Acevedo y Sofía Arreola, listas para la segunda ronda de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista Hong Kong 2026

La selección mexicana de ciclismo de pista ya tiene la mira puesta en Hong Kong. Tras la primera ronda de la Copa del Mundo en Perth, Australia, donde el equipo nacional consiguió una medalla de oro y una de bronce para ubicarse en el séptimo lugar del medallero general, ahora ultima detalles para la segunda

La selección mexicana de ciclismo de pista ya tiene la mira puesta en Hong Kong. Tras la primera ronda de la Copa del Mundo en Perth, Australia, donde el equipo nacional consiguió una medalla de oro y una de bronce para ubicarse en el séptimo lugar del medallero general, ahora ultima detalles para la segunda ronda del serial internacional en Hong Kong, China.

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Será a partir de este 17 al 19 de abril, que México busque emular esos éxitos al llegar con la confianza intacta. El seleccionado tricolor es encabezado por la actual campeona mundial de la carrera por puntos femenil, Yareli Acevedo Mendoza, quien intentará mantener su formidable paso en las pistas.

La ciclista mexicana competirá en las pruebas de ómnium, eliminación y madison femenil. En esta última, compartirá pista con su compatriota Sofía Arreola Navarro, con el objetivo de continuar en la suma de unidades en el ranking internacional. La jornada clasificatoria iniciará con un programa de 14 pruebas (7 femeniles y 7 varoniles) durante tres días en el Velódromo de Hong Kong.

Las primeras finales, programadas para el viernes, incluirán las pruebas de eliminación, persecución por equipos y velocidad por equipos. Para el sábado se definirán los títulos en madison femenil, velocidad individual femenil, keirin varonil y ómnium varonil.

Finalmente, el domingo se disputarán las finales de madison varonil, velocidad individual varonil, keirin femenil y ómnium femenil, con rondas clasificatorias por la mañana y finales por la tarde.

Entre las naciones participantes destacan potencias como Australia, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos, además de China y México. La competencia será feroz, pero la delegación tricolor confía en repetir las actuaciones que ya le dieron una medalla dorada en la primera ronda.

Yareli Acevedo, con su título mundial recién cosechado, llega como una de las figuras a seguir, buscando reafirmar el momento de crecimiento del ciclismo femenil mexicano.

La Copa del Mundo de Ciclismo de Pista UCI 2026 entra en su fase decisiva con sus últimas rondas en Hong Kong y Nilai, Malasia.

La clasificación final del serial definirá a los ganadores absolutos y también la jerarquía rumbo al Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026 en Shanghái y el proceso hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde México, con Yareli Acevedo al frente, busca mantenerse competitivo.