Rocha Moya pidió esta licencia en el contexto de la investigación que iniciará la FGR, tras las acusaciones provenientes de Estados Unidos

En una sesión extraordinaria celebrada este sábado 2 de mayo, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya para separarse del cargo de gobernador por un periodo de 30 días o más. Tras la aprobación, el pleno designó de manera unánime a Yeraldine Bonilla Valverde, actual secretaria general de Gobierno, como gobernadora interina.

Esta separación del cargo representa un hecho inédito en la historia política de Sinaloa. Según lo aprobado, la licencia no implica la renuncia de Rocha Moya ni la pérdida de su fuero constitucional.

El motivo de la separación

La solicitud de “licencia temporal” ocurre luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara una investigación derivada de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalan a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por:

Presuntos nexos con el narcotráfico (específicamente con la facción de “Los Chapitos”).

Posesión de armas.

Cabe recordar que Rocha Moya resultó electo en junio de 2021 en un proceso señalado por la intervención de grupos armados, quienes privaron de la libertad a al menos 100 operadores políticos de la oposición en Culiacán.

Yeraldine Bonilla: Al frente del Ejecutivo estatal

Yeraldine Bonilla Valverde, quien recientemente había asumido la Secretaría General de Gobierno, fungirá como sustituta durante al menos 39 días. No obstante, su permanencia en el cargo podría prolongarse hasta la conclusión del período constitucional el 31 de octubre de 2027, dependiendo de la ausencia del gobernador con licencia.

¿Quién es Yeraldine Bonilla?

Bonilla es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se desempeñó como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo de Sinaloa del 11 de noviembre de 2021 al 3 de marzo de 2024. Posteriormente, en 2023, fungió como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Formación: Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Trayectoria reciente: * Subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo de Sinaloa (noviembre 2021 – marzo 2024). Encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (2023). Secretaria General de Gobierno.

* Subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo de Sinaloa (noviembre 2021 – marzo 2024).

Con esta designación, Bonilla Valverde asume la titularidad del Ejecutivo estatal en medio de un escenario judicial complejo para la administración saliente.