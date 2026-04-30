Yuridia en CDMX 2026: fecha, preventa y todo sobre su concierto en el Estadio GNP Seguros

La artista anunció fechas, preventa y detalles de su tour “Las Cartas Sobre la Mesa”, que recorrerá varias ciudades del país.

La cantante Yuridia confirmó uno de los conciertos más importantes de su carrera al presentarse por primera vez como solista en el Estadio GNP Seguros.

El show forma parte de su gira “Las Cartas Sobre la Mesa”, con la que recorrerá distintas ciudades del país durante 2026.

Fecha del concierto en CDMX

El concierto en la capital está programado para el:

4 de septiembre – Ciudad de México

Este evento marcará un hito en su trayectoria, consolidándola como una de las voces más importantes del pop mexicano.

Fechas confirmadas del tour 2026

Además de la CDMX, Yuridia visitará varias ciudades:

León – 18 de septiembre

San Luis Potosí – 19 de septiembre

Querétaro – 25 de septiembre

Villahermosa – 10 de octubre

Veracruz – 5 de noviembre

Ciudad Juárez – 19 de noviembre

Torreón – 21 de noviembre

Cancún – 26 de noviembre

Mérida – 28 de noviembre

Guadalajara – 5 de diciembre

Preventa y venta de boletos

La empresa Ocesa anunció las fechas de venta para el concierto en CDMX:

6 de mayo: preventa exclusiva para clientes HSBC

preventa exclusiva para clientes HSBC 7 de mayo: segunda fase de preventa HSBC

Hasta el momento, no se han revelado los precios oficiales, pero se espera que se den a conocer conforme se acerque la venta general.

Un show lleno de emociones

El tour promete un recorrido por los mayores éxitos de Yuridia, incluyendo temas como “Ya te olvidé”, además de posibles invitados especiales.

Con este concierto en uno de los recintos más importantes del país, la cantante busca reafirmar su lugar como una de las artistas más influyentes de México.