Zanjan España y México discordancias por la Conquista

Soy mujer de paz y represento a una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que nunca hubo una crisis diplomática entre México y España, luego de que en 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador exigió una disculpa a la Corona española por las atrocidades durante la conquista, con lo que ahora se estaría iniciando una nueva etapa en las relaciones.

LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: filtran eliminado del domingo 19 de abril

En el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona, Sheinbaum sostuvo una reunión con el presidente español Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en la que abordaron el reconocimiento de los abusos cometidos durante la Conquista, la importancia de hacer visibles a los pueblos originarios y referencias históricas que evidencian los abusos en el proceso de colonización.

“Incluso le hablé de la carta de Carlos V, que reconoce los abusos de Hernán Cortés“, por lo que dijo que hay que seguir trabajando en el reconocimiento a los pueblos originarios.

La primera mandataria mexicana reveló que invitó al presidente Sánchez a visitar México el próximo año, cuando se lleve a cabo la edición V de la Cumbre en Defensa de la Democracia. El propio Sánchez confirmó en redes sociales que México será sede de la siguiente cumbre y escribió: “He conversado con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la situación global y la clave de avanzar en las relaciones UE-México. Compartimos una gran sintonía sobre cómo continuar estrechando nuestros tan especiales lazos culturales, económicos y sociales“.

Durante la cumbre, Sheinbaum propuso dos acciones en favor de la paz: destinar el 10% del gasto mundial en armamento al Programa Global de Reforestación y hacer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.

“En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida“, dijo al proponer la iniciativa de reforestación.

Sobre Cuba, señaló: “Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba; que el diálogo y la paz prevalezcan. La democracia significa elevar el amor por encima del odio; cultivar la generosidad, en lugar de la avaricia; la fraternidad por encima de la guerra”.

“Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y que entiende como democracia lo que diría el gran Benito Juárez: ‘Con el pueblo, todo, sin el pueblo, nada'”, afirmó en el recinto Fira.

Al extender la invitación para que en 2027 México sea la próxima sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia, dijo que ello sería para dialogar sobre una economía centrada en el bienestar y una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos.

Sheinbaum agregó que, ante un mundo herido por la guerra y la desigualdad, México aporta principios constitucionales como “el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y la lucha permanente por la paz“.