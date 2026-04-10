Zócalo, Fundidora y Plaza Liberación serán sedes Fan Fest

Autoridades federales informaron que el Mundial 2026 contará con tres Fan Fest oficiales, festividades en todo el país y un programa de empleo temporal para jóvenes

La Copa Mundial de 2026 contará con tres sedes oficiales de Fan Fest en el país, ubicadas en el Zócalo de la Ciudad de México, el Parque Fundidora en Nuevo León y la Plaza Liberación en Jalisco, como parte de la estrategia para ampliar el acceso público a los partidos.

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Gabriela Cuevas, responsable del proyecto del Mundial en México, señaló que estos espacios serán de acceso librepara la población. “Estos tres Fan Fest tienen entrada gratuita”, afirmó al detallar que se busca generar espacios de convivencia durante el torneo.

La funcionaria explicó que en el Fan Fest del Zócalo no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas. “No se va a vender alcohol”, indicó, y añadió que se contará con alternativas sin contenido alcohólico. “Solo se venderá cerveza cero”, precisó al referirse a los acuerdos establecidos para el evento.

Además de las sedes oficiales, el gobierno federal impulsa una estrategia de festividades en todo el país bajo el esquema “Fiestas México 2026”. Cuevas explicó que estas actividades se desarrollarán en capitales estatales y pueblos mágicos. “Se replicará este modelo de contar con pantallas gigantes”, señaló sobre la transmisión pública de los encuentros.

Indicó que estas activaciones incluirán no solo proyecciones de partidos, sino también actividades culturales y deportivas. Cuevas mencionó que se integrarán torneos, concursos y eventos comunitarios para ampliar la participación social durante el Mundial.

En materia de empleo temporal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social activó un programa vinculado a jóvenes para apoyar la operación del evento. Cuevas explicó que la convocatoria sigue abierta a diferencia del voluntariado de la FIFA. “No así del lado del gobierno de México”, señaló al diferenciar ambos esquemas.

La funcionaria detalló que el programa ofrece un apoyo económico mensual y capacitación. “Son alrededor de nueve mil quinientos pesos al mes”, indicó, y agregó que las y los participantes contarán con seguro médico y posibilidad de continuidad laboral tras el torneo.

Cuevas precisó que el programa se implementará en entidades con mayor actividad del Mundial, como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco, donde se concentrarán las principales operaciones logísticas y turísticas.

Las autoridades informaron que la ubicación de pantallas, festivales y actividades se publicará en la plataforma oficial del Mundial Social, donde la población podrá consultar detalles sobre sedes, fechas y participación en los eventos.