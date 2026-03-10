Zurdo Ramírez y David Benavidez prometen gran pelea entre “dos guerreros mexicanos” en mayo

Los pugilistas estuvieron en CDMX para promocionar su pelea donde estarán juego los títulos mundiales de peso crucero en poder de Gilberto Ramírez

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y David Benavidez ya saben de lo que son capaces el uno contra el otro, por lo que, para su pelea del próximo 2 de mayo en Las Vegas, Nevada, vaticinan una velada histórica entre dos guerreros mexicanos.

Y es que los dos han trabajado juntos en el gimnasio desde hace varios años, en sesiones de sparring; conocen puntos débiles que hay que atacar, así como fortalezas a la hora de boxear.

“Es otro gran reto, Gilberto es un peleador muy bueno, con buena técnica, mucha fuerza; pero lo conozco bien y estoy ciento por ciento listo para lo que vaya a hacer. No hay odio, pero le quiero demostrar a la gente que soy un ‘Monstruo’ y la única manera de hacer eso es parar al Zurdo Ramírez. Yo voy a dejar todo en el ring. Abajo lo conozco muy bien, es una persona humilde, hay respeto, pero allá arriba ese respeto se va”, declaró el ‘Bandera Roja’.

‘Zurdo’ Ramírez y Benavidez visitaron la Ciudad de México para promocionar su próxima pelea, en un evento organizado y encabezado por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), donde además de los dos rivales, estuvieron presentes los equipos de trabajo y promotores del combate.

“En esta pelea México va a salir ganando, el público, porque va a ser una pelea golpe por golpe, round por round, un clásico. Vamos a seguir haciendo historia como mexicanos”, fueron las palabras del mazatleco Ramírez.

En esta pelea, el ‘Zurdo’ pondrá en juego sus títulos mundiales de peso crucero avalados por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y el CMB intervendrá haciendo entrega de un cinturón conmemorativo especial al ganador, ya que David Benavidez es su campeón en el peso semicompleto.

Foto: Sergio Meléndez

Benavidez no quita el dedo del renglón con Canelo y Bivol

Si bien el ‘Monstruo mexicano’ subirá de categoría para retar al ‘Zurdo’, sigue en la búsqueda de una pelea ante Saúl Álvarez, o en su defecto Dmitry Bivol, para demostrar que es un gran campeón y la cara del boxeo.

“Yo estoy ciento por ciento listo para pelear con Canelo cuando sea. Creo que es una pelea que el público se merece, se tiene que hacer; yo estoy ciento por ciento listo, no sé Canelo, pero yo estoy listo para tomar esa pelea cuando sea”, dijo David.

Y agregó: “Esta pelea que tengo en mayo es la más importante, el ganador va a ser una súper estrella y estoy listo para eso. Después de esta pelea quiero pelear con Dmitry Bivol”, agregó.

No demerita a Ramírez

Pero no hace menos a Gilberto Ramírez, de hecho acepta que es la pelea más difícil de su carrera porque tiene que subir de división, aunque confía en terminar con el brazo en alto.

“Esta es la pelea más difícil de todas porque estoy subiendo 25 libras; pero estoy listo para ganar estos títulos y ser la cara del boxeo”, aseveró.

Sobre la razón por la que decidió retar a Gilberto, apuntó: “Siempre supe que en algún momento iba a pelear con el Zurdo porque llevo 10 años trabajando con él. Lo que me motivó es que ahora en peso semicompleto no hay peleas grandes y la más grande era con Ramírez, eso me motivó para pelearlo”.

Finalmente, Benavidez aclaró que en su contrato no hay cláusulas de rehidratación y dijo que desconoce si hay alguna sobre una revancha.

“No hay reglas de nada; lo que no sé es si en el contrato hay revancha, pero si se da una guerra, como sé que va a ser, y quiere una revancha, la hacemos. Esta será una pelea que nadie se va a querer perder porque será entre dos guerreros mexicanos que vamos a dejar todo en el ring“, finalizó el ‘Monstruo mexicano’.