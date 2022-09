3-0 Marco Rose cambia la cara al Leipzig antes de visitar el Bernabeu

EFE

Foto:EFE

Redacción deportes.- El cambio en el banquillo resultó providencial para el Leipzig, que cambió la cara con la llegada como entrenador de Marco Rose, sustituto de Domenico Tedesco, tal y como refleja el convincente triunfo ante el Borussia Dortmund (3-0), antes de su visita al Santiago Bernabeu para enfrentarse al Real Madrid.

La goleada encajada ante el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones terminó de hundir el proyecto de Tedesco, ya puesto en entredicho en el arranque de la Bundesliga, donde acumulaba antes de esta, una sola victoria, con dos empates y otras tantas derrotas. Como la sufrida el fin de semana pasada frente el Eintracht (4-0).

Los ocho goles sufridos en los dos últimos partidos terminaron por enterrar la continuidad de Domenico Tedesco. Pero en apenas tres días, Rose ha dado un giro al talante del Leipzig que recuperó la velocidad y la verticalidad de tiempo atrás. A pesar de la ausencia del español Dani Olmo, lesionado en la rodilla y con más de un mes de recuperación por delante.

Fue el húngaro Willi Orban el que marcó el primer gol de la era Rose. Un saque de esquina botado por su compatriota Dominik Szobosalai fue cabeceado por el central local, desde el punto de penalti. Sorprendió a Alexander Meyer aunque el remate fue lejano.

No sufrió en exceso el Leipzig a pesar del intento de reacción del Dortmund del croata Edin Terzic. Jude Bellingham no terminaba de entrar en el partido ni de conectar con Marco Reus para llevar el peligro serio a la meta de Peter Gulacsi.

Es más, el Leipzig se marchó al descanso con una renta mayor gracias a Szoboszlai que tras recibir el balón del francés Mohamed Simakan alcanzó las proximidades del área y, desde fuera, ejecutó un potente disparo lejano que alcanzó la red.

Terzic esperó el cuarto de hora inicial tras el intermedio para ver el talante de su equipo y optó por buscar un giro desde el banquillo con la entrada de Giovanni Reyna y Youssoufa Moukoko.

No sirvió de mucho porque el ritmo decayó y no hubo la continuidad que pretendía el Dortmund. Mohamed Simakan se lesionó y tuvo que ser sustituido por Benjamin Henrichs en el Leipzig que no sufrió ante la escasa convicción de su adversario.

Eso propició que, por incercia, el equipo de Rose redondeara su triunfo a seis minutos del final con el gol a puerta vacía de Amadou Haidara, que minutos antes sustituyó a Emil Forsberg, a pase de Timo Werner en una combinación que dejó en evidencia a la zaga del Dortmund.

El triunfo reactiva al Leipzig. Sale de la zona baja de la Bundesliga y se instala en el ecuador mientras el Dortmund, que arrancó la fecha como líder, cae desde la cima a la cuarta plaza.

.– Ficha técnica:

3 – Leipzig: Peter Gulacsi; Mohamed Simakan (Benjamin Henrichs, m.68), Willi Orban, Abdou Diallo (Josko Gvardiol, m.77), David Raum; Konrad Laimer (Kevin Kampl, m.85), Xaver Schlager; Christopher Nkunku, Emil Forsberg (Amadou Haidara, m.78), Dominik Szoboszlai; y Timo Werner (Andre Silva, m.85).

0 – Borussia Dortmund: Alexander Meyer; Thomas Meunier, Niklas Sule, Nico Schlotterbeck, Raphael Guerriero; Jude Bellingham, Salih Ozcan (Justin Njinmah, m.70); Marius Wolf (Giovanni Reyna, m.59), Marco Reus, Julian Brandt (Youssoufa Moukoko, m.59); y Anthony Modeste (Emre Can, m.87).

Goles: 1-0, m.6: Willi Orban; 2-0, m.45: Dominik Szoilb; 3-0, m.84: Amadou Haidara

Árbitro: Sven Jablonski. Mostró tarjeta amarilla a Thomas Meunier, del Borussia Dortmund y a Konrad Laimer y David Raum, del Leipzig.

Incidencias: encuentro de la sexta jornada de la Bundesliga disputado en el estadio Red Bull Arena de Leipzig.