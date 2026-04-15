31 Minutos en el Zócalo CDMX 2026: concierto gratis por Día del Niño

El Gobierno de la CDMX anunció un concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo para celebrar el Día de las Niñas y los Niños.

La Ciudad de México se prepara para una celebración especial dedicada a las infancias, con un evento que promete nostalgia, música y diversión. El próximo 30 de abril, el icónico proyecto chileno 31 Minutos ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

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El evento, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se llevará a cabo a las 19:00 horas como parte del cierre del festival “Zocalito de las Infancias”, con acceso libre para todo el público.

Un espectáculo lleno de nostalgia y música

El concierto incluirá temas emblemáticos como “Mi muñeca me habló”, “Me cortaron mal el pelo”, “Bailan sin cesar” y “Objeción denegada”, canciones que han marcado a generaciones en América Latina.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, destacó que se trata de un espectáculo pensado para todas las edades, que combina creatividad, humor y música en vivo.

Personajes que marcaron a generaciones

Desde su estreno en 2003, 31 Minutos se consolidó como un formato innovador de televisión infantil, mezclando sátira, crítica social y entretenimiento a través de un noticiero protagonizado por títeres.

Personajes como Tulio Treviño, Benito Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana y Guaripolo se convirtieron en referentes culturales, trascendiendo la pantalla para llegar a escenarios internacionales.

Acceso incluyente y celebración masiva

Las autoridades capitalinas informaron que el evento contará con espacios destinados para personas con discapacidad, garantizando que todas y todos puedan disfrutar del espectáculo en igualdad de condiciones.

El Zócalo, considerado el corazón cultural de la capital, será nuevamente el punto de encuentro para miles de asistentes en una jornada que busca fomentar el derecho a la cultura y la convivencia familiar.

Una cita imperdible en la capital

Con una trayectoria reconocida a nivel internacional y una base de seguidores que abarca distintas generaciones, 31 Minutos promete un show memorable en uno de los escenarios más importantes del país.

La invitación está abierta para que familias completas se den cita en la plancha del Zócalo y celebren el Día de las Niñas y los Niños con música, humor y mucha imaginación.