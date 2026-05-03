Pago el 5 de mayo 2026: lo que dice la Ley Federal del Trabajo sobre este día en México

¿Trabajas el 5 de mayo 2026? Conoce si es feriado en México y si la ley obliga a pagar doble o triple por laborar ese día

Llega el mes de mayo y con él una de las dudas más frecuentes entre la fuerza laboral mexicana: si por trabajar el 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla, se debe recibir pago doble o triple. Aunque es una fecha histórica importante, la respuesta legal suele generar sorpresa entre los trabajadores.

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¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio?

De acuerdo con el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 5 de mayo NO es un día de descanso obligatorio. Esto significa que, para efectos laborales, se trata de una jornada normal de trabajo en México.

A diferencia del 1 de mayo (Día del Trabajo), que sí es un feriado oficial con goce de sueldo, el aniversario de la Batalla de Puebla se considera únicamente una fecha cívica conmemorativa. Por ello, no existe obligación legal de suspender labores ni de otorgar pagos extraordinarios.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas el 5 de mayo?

Si te corresponde laborar este día, el pago es el habitual. Es decir, recibirás tu salario normal sin incremento adicional, ya que no aplica el esquema de pago doble o triple establecido para días festivos oficiales en la ley.

Al no ser feriado oficial, NO aplica el pago “doble” ni “triple” del Artículo 75 de la LFT. Por lo tanto, las empresas no están obligadas a dar compensaciones adicionales por trabajar este martes 5 de mayo.

Bancos, escuelas y dependencias: horarios distintos

Aunque para los trabajadores es un día ordinario, el calendario de la SEP sí contempla suspensión de clases en educación básica, lo que genera confusión. Además, algunos bancos o instituciones pueden ajustar horarios o cerrar, dependiendo de sus políticas internas.

Es común que exista confusión porque los estudiantes suelen disfrutar de un “puente”. Sin embargo, la legislación laboral y el calendario escolar se rigen por normas distintas: mientras la SEP promueve el descanso cívico, la LFT regula estrictamente los días oficiales de descanso laboral en México.