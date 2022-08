5,255 razones por las que hoy no alcanza el dinero

POR GABY SALIDO

Lamentablemente intentar distribuir el ingreso personal o familiar y hacer que al- cance para todo, resulta complicado; eso sin contar que muchas veces surgen imprevistos que deben cumplirse. Escuchar testimonios en diversas partes de la ciudad, hace concluir que, sin importar la causa, es difícil distribuir el dinero entre todos los gastos y necesidades de un hogar, y que alcance para todo; aunque sea más de una persona quien aporte al ingreso total.

Hay que aclarar que ese dato no es sólo percepción, lamentablemente es la realidad que hoy enfrentamos, y a la que muchos jóvenes no están acostumbrados, ya que no se habían presentado condiciones similares, desde el año 2001.

Más de 6 años han pasado desde el 28 de enero de 2016, cuando se decretó la separación del salario mínimo del monto base para el pago de multas, créditos o sanciones y reparación de daños en todo el país; lo que permitiría incrementar libremente el ingreso de todas las personas, dejando de afectar en la misma medida a los otros conceptos.

Sin embargo, aunque se reportan datos de un aumento aproximadamente del 70% en el salario mínimo en estos 6 años, hoy enfrentamos incertidumbre económica, pues según cifras del INEGI, en mayo de 2022 la inflación alcanzó un nuevo récord.

Al hacer esa medición, se consideran cifras anuales del 7.68%, pero siguiendo los datos quincenales del INEGI, la inflación es aún mayor; tan sólo en la primera quincena del pasado mes de julio, se acumuló una inflación del 14.35% sólo en productos de alimentos; causando daño directo y la frustración por no poder satisfacer sus necesidades, está en las millones de familias mexicanas.