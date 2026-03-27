A cerrar heridas

Ricardo Monreal ya aceptó lo evidente: con el PT hay que hacer operación cicatriz. Tras semanas de ataques desde perfiles vinculados a Morena, que se intensificaron desde el miércoles, el coordinador abrió diálogo con Alberto Anaya y sus diputados para recomponer la relación antes de votar el plan B en San Lázaro. La minuta llegará sin el artículo 35, justo el punto que detonó la rebelión petista. Monreal admite que no era lo que quería Sheinbaum, pero sí lo necesario para evitar una ruptura mayor. Ahora toca contener el resentimiento. Porque en la coalición no son pocos los que andan contando los agravios.

Déficit

El Consejo General del INE se quedará en plena Semana Santa con ocho consejeros electorales, mientras la Cámara de Diputados sigue en el proceso para la elección de los sucesores de los tres que se van. Sin embargo y pese a que este viernes se cierra el plazo de recepción de solicitudes, todavía está en reserva la convocatoria aprobada de la Cámara de Diputados, porque el Tribunal Electoral tiene pendiente de desahogar varias impugnaciones. ¡Pero las vacaciones son sagradas¡ O sea que la próxima semana no se moverá nada.

Nomenclatura

El gobierno de Javier Milei encontró en el CJNG algo más que un enemigo: encontró una categoría útil. Si el narco ya no cabe en “crimen organizado”, entonces se le empuja al terreno del terrorismo, donde todo se vuelve excepcional, urgente y justificable. La pregunta no es si el Cártel Jalisco es violento -eso es evidente-, sino qué cambia cuando se le nombra así. Porque en política, nombrar también es gobernar… y a veces, ampliar el margen de acción.

Victoria

Los diputados locales de Morena festejaron como un gran triunfo el cierre definitivo del espectáculo Alicia en el País de las Maravillas, luego de que la empresa española que lo trajo a México empezó a desmontar sus instalaciones en el Parque Lira. Y aunque está pendiente de revisar si hubo daños a este espacio, lo que queda claro es que la guerra contra los panistas apenas empieza y eso que todavía no hay elecciones.

Hablando de guerritas…

“Colosio y el sueño que nunca fue” titula el video que circula en redes donde el hoy senador emecista y aspirante a gobernar Sonora o Nuevo León aparece en 2007 intentando triunfar, pero en Latin American Idol. Con el número de participante 13,382, cantó con sentimiento aquello de “Una vez soñé…”, dejando ver -según la publicación- que su verdadera aspiración era ser cantante famoso y no político. No fue seleccionado, pero el registro quedó. Para rematar, su coordinador parlamentario, Clemente Castañeda, como si fuera un especialista en canto, escribió: “Pues a mí se me hace que mi compadre canta bien chingón… ¡Ese jurado es como de la 4T!”.