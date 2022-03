A marchas forzadas en el aeropuerto Felipe Ángeles

A

una semana de la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, las obras se realizan a marchas forzadas.

Y todos, absolutamente todos, los subordinados e incondicionales de Andrés Manuel López Obrador ya enviaron sus mejores trapos a la tintorería y, algunos, hasta les retiraron la naftalina para acudir ese día, el lunes, bien bañaditos y peinaditos a uno de los eventos del sexenio.

Porque esa obra, además de la refinería de Dos Bocas, y el Tren Maya son, sin duda, los proyectos que más importan al tabasqueño.

Desde hace cuando menos un mes los trabajos se han acelerado, porque, como dijo el jefe del Ejecutivo, el compromiso es que el 21 de marzo se corte el listón.

– La caída de la trabe del sábado, en la que murió un trabajador de la construcción, es parte de esa prisa, de esa presión por concluir a tiempo la obra, se escuchó en radiopasillo.

Resolverá la SCJN el caso Gertz Manero

Esta semana será clave para Alejandro Gertz Manero.

El fiscal general de la República espera con ansias la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la solicitud de amparo de Alejandra Cuevas Morán, hija de su excuñada, Laura Morán Servín, por el supuesto homicidio por omisión de su hermano Federico, en 2015.

La filtración de una llamada en la que Gertz Manero habla con el fiscal especializado de Control, Juan Ramos López, sobre una negociación y acuerdo con el ministro, Alberto Pérez Dayán, para mantener en prisión a Cuevas Morán estalló hace ya más de una semana, pero tanto el fiscal como el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguran que no se irá, que no renunciará.

Y pese a que Gertz presume en la llamada que ha hablado con el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien, dice, le ha manifestado su respaldo, y llama pendeja y vieja a la detenida, ¡en México no pasa nada!

-El señor Gertz Manero dice tener la razón, porque en la mayoría de los casos las partes negocian, dialogan, con los ministros, pero la ley asegura otra cosa, se escuchó en radiopasillo.

En la SCJN está previsto que a más tardar el 15 de marzo –mañana- se vote el tema.

¿Y qué pasó con los malandros del estadio La Corregidora?

Apenas se ha detenido a 26 sujetos que, en su mayoría, llora, sufre y se resigna en las galeras, ¿pero qué tal cuando se trataba de golpear hasta desmayar a alguien?

O si se tratara de una epidemia lejos, muy lejos de controlar.

Siempre sucede el escándalo, la molestia, la inconformidad por las dizque barras en el futbol, luego de la patiza que le pusieron a los jugadores de Atlas.

EZLN repudia guerras mundiales y apoya a Ucrania

Unos cinco mil indígenas y encapuchados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marcharon ayer en Chiapas contra lo que llamaron guerras capitalistas y se solidarizaron con Ucrania.

Los zapatistas se manifestaron en las ciudades que tomaron en 1994: San Cristóbal de las Casas, Palenque, Margaritas y Ocosingo, donde exigieron un alto al conflicto armado en Ucrania pero también en Palestina, Kurdistán, Siria y el pueblo Mapuche de Chile.

-Para sorpresa del mundo, los encapuchados aún existen, luego de 28 años de mantenerse en la oscuridad de un pasamontañas, se escuchó en radiopasillo.

