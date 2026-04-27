“A mi amor”: Kenia Os dedica romántica canción a Peso Pluma en concierto de Mazatlán

La apertura del K de Karma Tour dejó uno de los momentos más comentados del fin de semana luego de que Kenia Os conmoviera a su público con una dedicatoria especial para Peso Pluma, en una noche donde la música y el romance se mezclaron frente a miles de fans en Mazatlán.

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Ante un Estadio Teodoro Mariscal lleno, la cantante sinaloense detuvo por unos instantes el espectáculo para presentar uno de los momentos más íntimos del show. Antes de interpretar “Tú y yo x siempre”, lanzó un mensaje que desató euforia entre sus seguidores.

“Quiero dedicar esta canción a mi compañero de vida, a mi amor”, expresó la artista, provocando una inmediata reacción del público y una ola de comentarios en redes, donde muchos interpretaron sus palabras como una nueva muestra de lo sólida que luce su relación con el cantante de corridos tumbados.

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Peso Pluma estuvo ausente, pero presente en cada detalle

Aunque Peso Pluma no apareció en el escenario, su presencia marcó la noche. Tras el concierto, Kenia mostró en redes una sorpresa preparada por el cantante: un camerino cubierto con rosas rojas, una gran letra “K” formada con flores blancas y un arreglo con el mensaje “Te amo”.

El gesto fue reforzado con un mensaje público del cantante, quien celebró el arranque de la gira con palabras de admiración para la intérprete.

La combinación entre la dedicatoria en vivo y el detalle privado convirtió la noche en un fenómeno viral y volvió a colocar a la pareja entre las más comentadas del espectáculo.

K de Karma arrancó con lleno total y momento viral

Más allá del episodio romántico, el concierto marcó un arranque contundente para la gira de Kenia Os, que abrió con casa llena y una producción que llamó la atención por su propuesta visual.

Su vestuario, compuesto por un look de alto impacto con estética popstar, también generó conversación, reforzando una presentación que combinó espectáculo, narrativa personal y conexión con el público.

Con esta primera fecha, Kenia Os no solo arrancó su nueva gira, también convirtió el escenario en una declaración pública de amor que dejó a sus fans hablando de mucho más que música.