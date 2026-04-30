Lichtman, conocido por defender a Joaquín “El Chapo” Guzmán, usó un tono confrontativo al señalar contradicciones en el discurso de la mandataria

En un nuevo capítulo de confrontación mediática, Jeffrey Lichtman, defensa legal del narcotraficante Ovidio Guzmán, lanzó un duro mensaje a través de sus redes sociales dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El litigante cuestionó la integridad del gobierno federal y se burló abiertamente de la narrativa oficial frente al crimen organizado.

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Un mensaje con tono irónico y fuertes acusaciones dirigidas contra Sheinbaum

Lichtman, conocido internacionalmente por representar a figuras de alto perfil como Joaquín “El Chapo” Guzmán, utilizó un tono confrontativo para señalar supuestas contradicciones en el discurso de la mandataria.

“Como dije en julio, tu gobierno está podrido y tuviste el descaro de acusarme de mentir mientras estabas al lado de un narcotraficante. No es de extrañar que él pareciera tan avergonzado por tus palabras” Jeffrey Lichtman

Además, el litigante ironizó sobre la postura de Sheinbaum de evitar el contacto con defensores de criminales, sugiriendo un doble rasero:

“Dijiste que no te involucrarías con el abogado de un narcotraficante, solo con los narcotraficantes mismos, ya veo. Avísame cuando pueda tomar tu declaración para averiguar qué sabes realmente. Eres una vergüenza”.

@Claudiashein



As I said in July, your government is crooked — and you had the gall to accuse me of lying as you stood next to a narcotrafficker. No wonder he looked so embarrassed by your words.



You said you wouldn’t engage a narcotrafficker’s lawyer — just the… pic.twitter.com/XRpJovpTR9 — Jeffrey Lichtman (@JHLichtmanLaw) April 29, 2026

Contexto: La sombra de Sinaloa

Estas declaraciones se presentan en un momento de alta sensibilidad política en México, marcado por la controversia que rodea al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya . El mandatario estatal ha sido objeto de debate público debido a versiones y señalamientos que lo vinculan indirectamente con actores del narcotráfico.

Lichtman ha aprovechado este escenario para escalar sus críticas, insinuando que existe una discrepancia real entre la narrativa de “no negociación” de la presidenta y las figuras políticas que la rodean.

Un historial de desencuentros

La relación entre Lichtman y las autoridades mexicanas ha sido históricamente ríspida. Aunque no existe un vínculo institucional, el abogado suele utilizar estrategias mediáticas directas para cuestionar la labor gubernamental en el combate al tráfico de drogas.

¿Qué dice Sheinbaum?

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme de:

No establecer diálogo con representantes legales de miembros del crimen organizado. Reiterar la soberanía de su discurso público frente a las críticas externas.

Reacciones

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido una respuesta oficial ante los ataques del abogado neoyorquino. Sin embargo, las declaraciones ya han comenzado a generar un intenso debate en redes sociales y en el ámbito político nacional, elevando la tensión entre los actores legales vinculados a casos de narcotráfico y la actual administración.