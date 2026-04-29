La Fiscalía de Nueva York vincula a Rubén Rocha Moya y a otros diez funcionarios con actividades ilícitas, tráfico de drogas y homicidios en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

En un movimiento judicial de alto impacto, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto con el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra 10 personas vinculadas al gobierno del estado de Sinaloa.

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Entre los señalados destaca el actual gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya , a quien las autoridades estadounidenses acusan de vínculos directos con el crimen organizado. Según el documento judicial presentado, Rocha Moya y otros funcionarios de alto rango habrían colaborado activamente con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de grandes cantidades de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense.

Cargos graves y homicidios

La investigación, que ha sido asignada a la jueza federal Katherine Polk Failla, detalla delitos graves que incluyen narcotráfico, posesión ilegal de armas de fuego y homicidios.

Uno de los puntos más críticos de la acusación recae sobre Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, quien enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA y de un familiar de este.

Red de funcionarios implicados

La lista de acusados no se limita al titular del ejecutivo estatal, sino que abarca a una red de actuales y excolaboradores de alto nivel, entre los que figuran:

Enrique Inzunza Cázarez: Senador de la República (LXVI Legislatura)

Senador de la República (LXVI Legislatura) Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal General del Estado de Sinaloa.

Vicefiscal General del Estado de Sinaloa. Juan de Dios Gámez Mendívil: Presidente Municipal de Culiacán.

Presidente Municipal de Culiacán. Enrique Díaz Vega : Secretario de Administración y Finanzas

: Secretario de Administración y Finanzas Gerardo Mérida Sánchez : Secretario de Seguridad Pública

: Secretario de Seguridad Pública Marco Antonio Almanza Avilés : Jefe de la Policía Investigadora (Fiscalía General)

: Jefe de la Policía Investigadora (Fiscalía General) Alberto Jorge Contreras : Jefe de la Policía Investigadora (Fiscalía General)

: Jefe de la Policía Investigadora (Fiscalía General) José Antonio Dionisio Hipólito : Vicedirector de la Policía Estatal

: Vicedirector de la Policía Estatal Juan Valenzuela Millán: Comandante de la Policía Municipal de Culiacán

Esta acusación representa uno de los golpes judiciales más significativos contra la estructura política en Sinaloa, al señalar una presunta red de protección y cooperación que operaba desde los niveles más altos del gobierno estatal en beneficio de las organizaciones delictivas.