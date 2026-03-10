Abre jaula de leones y termina atrapado dentro en santuario del Edomex

El incidente ocurrió en un refugio de fauna en Ocoyoacac, donde autoridades desplegaron un operativo para asegurar a los leones.

Un inusual incidente ocurrió en un santuario de animales en Ocoyoacac, donde un hombre presuntamente en estado de ebriedad abrió la jaula de cinco león y terminó encerrándose dentro de la misma estructura para evitar ser atacado.

Los hechos se registraron en las instalaciones de la Fundación ReCiCa (Rescate de Circo y Cautiverio), un santuario dedicado al rescate y cuidado de animales que anteriormente vivían en circos o en condiciones de cautiverio.

Manipuló las cerraduras y liberó a los animales

De acuerdo con reportes de las autoridades, el sujeto ingresó a la zona donde se encontraban los felinos y manipuló las cerraduras de la jaula, lo que permitió que los cinco ejemplares salieran del área en la que permanecían resguardados.

Tras abrir el espacio, el hombre decidió refugiarse dentro de la jaula, aparentemente para protegerse de un posible ataque de los animales que ya se encontraban fuera.

– Ocurrió en el centro de Rescate de Circo y Cautiverio (ReCiCa), de San Pedro Cholula

– Ocurrió en el centro de Rescate de Circo y Cautiverio (ReCiCa), de San Pedro Cholula

– Se reportó que un hombre en estado de ebriedad, liberó a dos felinos al interior de la reserva

Autoridades activan operativo para asegurar a los leones

Luego del incidente, elementos de la Policía Municipal acudieron al santuario y rodearon el inmueble para evitar que los leones escaparan hacia zonas cercanas o representaran un riesgo para la población.

Los animales permanecieron dentro de las inmediaciones del predio, mientras se coordinaba un operativo especializado.

Especialistas buscan regresar a los ejemplares al resguardo

Personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) se trasladó al lugar para localizar, asegurar y regresar a los leones a su espacio de resguardo dentro del santuario.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las labores para controlar la situación y garantizar la seguridad tanto de los animales como de las personas que se encuentran en el área.