Todo sobre el concierto de AC/DC en CDMX: cómo llegar al Estadio GNP, rutas, accesos y las canciones que podrían tocar en su esperado show

Después de 16 años de ausencia, la legendaria banda AC/DC regresa a la capital mexicana con una serie de conciertos que prometen ser inolvidables. Su última visita fue en 2009, cuando aún existía el Foro Sol, por lo que este regreso ha generado una enorme expectativa entre los fans del rock.

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A diferencia de su última visita, ahora la agrupación ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, programados para los días 7, 11 y 15 de abril de 2026. Esta decisión busca satisfacer la alta demanda y convertir cada noche en una experiencia única.

El Power Up Tour llega a México

Estos shows forman parte del “Power Up Tour”, una gira internacional que comenzó en 2024 y que incluye tanto sus más grandes éxitos como canciones de su álbum “Power Up” (2020). Es un recorrido por la historia de la banda que mezcla nostalgia y potencia actual.

Antes de llegar a la Ciudad de México, la banda dejó huella en ciudades como São Paulo, Santiago y Buenos Aires. En esta última, sus presentaciones en el Estadio River Plate fueron catalogadas como históricas, elevando aún más las expectativas para su paso por México.

La banda mantiene su esencia con Brian Johnson en la voz y el icónico Angus Young liderando el espectáculo. A ellos se suman Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney, mientras que The Pretty Reckless será la banda encargada de abrir los conciertos.

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros

Para quienes asistirán en auto, se recomienda tomar Fray Servando Teresa de Mier hacia Circuito Interior y acceder por Río Churubusco. Sin embargo, la mejor opción es el transporte público: el Metro Línea 9 hasta la estación Ciudad Deportiva, desde donde solo tendrás que caminar unos minutos. Llegar con anticipación será clave debido a la alta afluencia.

Setlist y lo que puedes esperar del concierto

El show promete más de dos horas de pura energía, con clásicos como “Back in Black”, “Thunderstruck”, “Highway to Hell” y “T.N.T.”, además de temas recientes como “Shot in the Dark”.

El cierre suele ser espectacular con “For Those About to Rock (We Salute You)”, acompañado de cañones y efectos. La cita es a las 9:00 PM, por lo que se recomienda llegar temprano para no perder ningún momento de esta experiencia única.