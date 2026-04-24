Acuerdan reordenar comercio informal en Línea B del Metro en Ecatepec

La medida busca liberar andenes en ocho estaciones con afluencia diaria de 190 mil usuarios y mejorar condiciones de movilidad y protección civil

El retiro y reordenamiento del comercio informal en andenes de la Línea B del Metro en Ecatepec permitirá liberar espacios de tránsito en ocho estaciones utilizadas diariamente por alrededor de 190 mil personas.

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El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, sostuvo un encuentro con líderes de comerciantes que durante años han ocupado los andenes de arribo de trenes, con el objetivo de acordar su reubicación y establecer nuevas condiciones para la actividad.

El acuerdo alcanzado contempla intervenir las estaciones Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Ecatepec, Múzquiz, Río de los Remedios, Impulsora y Nezahualcóyotl, donde se busca mejorar la movilidad de los usuarios y atender una demanda constante de contar con espacios despejados.

Durante la reunión, en la que participaron Amellali Caballero, Julio Pérez Ruíz, Raúl Martínez y César Pérez, además de personal de Seguridad Institucional del Metro y de la Policía Auxiliar, el director del Metro aseguró que estas medidas permitirán mejorar la operación en la Línea B del Metro, una de las más utilizadas en la zona nororiente del Valle de México.

De acuerdo con Rubalcava Suárez, la medida responde a instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y tiene como propósito mejorar las condiciones de movilidad y de protección civil en las estaciones. El acuerdo incluye la asignación de espacios alternos para los comerciantes, con el fin de que su actividad no interfiera con el flujo de pasajeros.

Amellali Caballero indicó que el reordenamiento se concretó tras un proceso de diálogo con los vendedores, en un tema que había permanecido sin solución durante años.

Por su parte, Julio Pérez Ruíz señaló que los comerciantes reconocen que su presencia en los andenes genera afectaciones, por lo que avalaron los acuerdos alcanzados con las autoridades.