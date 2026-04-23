Banda El Recodo dice adiós a Mazatlán FC y conmueve a la afición

La agrupación agradeció a la afición y destacó el orgullo de haber acompañado al Mazatlán FC durante su historia en el futbol mexicano.

El cierre de una etapa en el futbol mexicano quedó marcado por el mensaje de Banda El Recodo, que se despidió públicamente del Mazatlán FC con palabras cargadas de nostalgia y agradecimiento hacia la afición del puerto.

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A través de sus redes sociales, la agrupación sinaloense expresó que el final del equipo representa el término de un ciclo que permanecerá en la memoria colectiva de Mazatlán. En su mensaje, resaltaron que desde 2020, el club llevó el futbol profesional a la ciudad, consolidándose como un símbolo local.

La banda subrayó que lo vivido en el estadio trascendió más allá de los partidos, al convertirse en parte de la identidad de la comunidad. “Hoy toca despedirse, pero lo vivido no se borra”, compartieron, al destacar que la huella del equipo seguirá presente en las gradas, las calles y en quienes soñaron con vestir sus colores.

Además, Banda El Recodo agradeció el respaldo constante de la afición, reconociendo que el apoyo fue clave durante toda la existencia del conjunto morado. También señalaron que haber acompañado este proyecto desde su inicio hasta su final fue motivo de orgullo.

La despedida ocurre en medio de los cambios estructurales en el futbol mexicano, donde la desaparición del equipo abre paso a una nueva etapa para la plaza de Mazatlán, cerrando así un capítulo que marcó a toda una generación de seguidores.