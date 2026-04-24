Brugada Molina anuncia ruta eléctrica “Heroínas Indígenas”; iniciará operaciones el 8 de mayo en el Centro Histórico

El servicio operará con 12 autobuses eléctricos, 33 paradas, tendrá un costo de cinco pesos y recorrerá 186 puntos de interés histórico y turístico en la capital

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que la ruta de transporte eléctrico “Heroínas Indígenas” iniciará operaciones el 8 de mayo en el Centro Histórico, con una inversión de 111 millones de pesos, unidades 100 por ciento eléctricas, tarifa de cinco pesos y una frecuencia de paso de cinco minutos.

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El servicio contará con dos circuitos: uno exterior de 6.2 kilómetros y uno interior de 5.8 kilómetros, que rodearán el Zócalo y permitirán la conexión con sistemas de transporte como Metro, Metrobús, Trolebús y ciclovías.

La ruta cubrirá 186 puntos de interés histórico, patrimonial y turístico, entre ellos el Museo del Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes, la Alameda Central y la Torre Latinoamericana, con el objetivo de fortalecer la movilidad, el turismo y la recuperación del Centro Histórico.

El proyecto forma parte de la estrategia de electromovilidad del gobierno capitalino, orientada a reducir emisiones contaminantes, mejorar los tiempos de traslado y disminuir la congestión vehicular.

Brugada Molina subrayó que la ruta será la primera en la ciudad operada exclusivamente por mujeres, tras la capacitación de 300 conductoras, lo que contribuye a generar entornos más seguros y romper barreras en el acceso de las mujeres a este tipo de empleos.

El proyecto rinde homenaje a 11 mujeres indígenas, cuya historia estará presente en las 33 paradas mediante información y semblanzas, como parte de una estrategia para visibilizar su papel en la historia y en la vida pública.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que el sistema operará con 12 autobuses eléctricos con capacidad para más de 60 personas, de las cuales 22 podrán ir sentadas, y estimó una demanda inicial de 90 mil pasajeros.

Las unidades tienen una autonomía de 300 kilómetros, equivalente a 14 horas de servicio, con un tiempo de recarga de una hora y media, y su implementación permitirá sustituir unidades responsables del 70 por ciento de la polución asociada al transporte.

El director de la Red de Transporte de Pasajeros, Daniel Arcos Rodríguez, explicó que los autobuses cuentan con WiFi, GPS, cámaras de videovigilancia, botones de pánico, puertos de carga y sistemas de accesibilidad como rampas y mecanismo de arrodillamiento.

El sistema incluirá 33 tótems digitales en paradas, con información en tiempo real sobre la llegada de unidades, rutas y sitios de interés, disponibles en español, inglés, francés y chino.