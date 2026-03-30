Acuerdo voluntario busca frenar alza del diésel: Sheinbaum

El precio del diésel alcanzó hasta 30 pesos por litro, lo que llevó al gobierno a fijar un acuerdo voluntario para contenerlo en 28 pesos

El precio del diésel registró un incremento que lo llevó hasta 30 pesos por litro en algunas regiones, encendiendo alertas por su impacto en transporte, logística y cadena productiva, en un contexto de encarecimiento internacional del petróleo.

LEE ADEMÁS: Pago de tenencia y refrendo 2026 en CDMX y Edomex: fecha límite, dónde pagar y evitar recargos

Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó un acuerdo voluntario con gasolineros para ubicar el precio en 28 pesos por litro, una medida que no implica control obligatorio, sino un compromiso para evitar presiones inflacionarias.

“Se llegó a un acuerdo para que sea 28.28 pesos, cuando llegó a 30 pesos por litro”, explicó la mandataria.

La estrategia contempla compensaciones mediante el IEPS y ajustes en la distribución de Pemex, con el objetivo de reducir costos en la cadena de suministro.

Sheinbaum subrayó que se trata de un acuerdo voluntario para apoyar la economía de las familias y del país, supervisado por la Profeco, sin establecer un tope formal al precio.

La mandataria reconoció un riesgo estructural, ya que en ocasiones los estímulos fiscales no se reflejan en el precio final, permitiendo que algunos gasolineros mantengan costos elevados.

“Hay casos en que se reduce el impuesto y aun así suben el precio del diésel”, advirtió, por lo que continuarán las reuniones con concesionarios para dar seguimiento.

La Profeco reforzará los monitoreos en estaciones de servicio e incluirá el diésel y la gasolina Premium en el informe “Quién es quién en los precios”, además de pedir apoyo ciudadano para reportar irregularidades.