Acuerdos sí, imposición no en Eléctrica

El coordinador de los diputados del PRD en San Lázaro, Luis Espinoza Cházaro les volvió a recordar a los morenos de Ignacio Mier que si no hay la construcción de una nueva propuesta para la reforma Eléctrica así como esta no pasará.

Y sabe que tiene la razón porque la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, no les alcanzan los votos en los dos tercios que se necesitan, entonces requieren echar mano de los opositores y obviamente ceder, contra su arrogancia terreno del poder.

Cházaro en una charla fue más que práctico, si hay voluntad en Morena vamos a sentarnos la alianza opositora del PAN, de Jorge Romero, PRI de Rubén Moreira y PRD con Morena para comenzar a construir una nueva reforma Eléctrica que sea de beneficio para el país y no para un sector o partido.

Les dejó más que claro que ellos los opositores están por el sí a la construcción y no a la imposición. Y que si hay construcción, entonces puede ser pasando las elecciones de junio.

No pueden aceptar aferrarse a esta reforma como se mandó de Palacio Nacional, y si no hay cambios entonces el viejo truco en política es hacerse las víctimas y echar culpas que los de enfrente no quisieron votarla.

Desde ayer comenzó a sonar una ruta para su dictamen, llevan de plazo el 15 de abril los morenos, sin embargo, Cházaro les restregó que esa fecha no alcanza ni para sentarse a armar los primeros acuerdos.

Entonces dependerá de Morena para comenzar la construcción de una nueva propuesta, el tiempo es de ellos.

Sin embargo, también aquí se manifiesta que será la prueba de fuego para los priistas de Alejandro Moreno “Alito” para aportar sus votos, es decir, si reafirman o no la alianza con el PAN de Marko Cortés, PRD de Jesús Zambrano y Movimiento naranja de Dante Delgado para frenarla si no hay una nueva propuesta.

Saben que es la gran oportunidad de desquitarse de todos los insultos que salen a diario del que manda en Palacio Nacional.

Saben que si frenan esa reforma Eléctrica, porque no se puedan integrar las modificaciones o construcción que, como anuncio el líder del Senado, Ricardo Monreal le hagan, será un severo revés al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente se ha encargado de hacerlos pedazos cuantas oportunidades tiene, no los baja de corruptos y saqueadores de los dineros.

Cházaro insistió que el papel de la alianza es que no es un tema de tómenlo o déjenlo, no, es un tema de acuerdos de una propuesta que este más allá del discurso de tarifas baratas.

Entonces si había dudas que los morenos en San Lázaro sacarían esta reforma antes de terminar el periodo de sesiones ordinario al 30 de abril, pues parece que se van quedar con las ganas porque no se ve de donde puedan sacar los votos que les faltan.

ESTRENA INAI PROGRAMA EN CANAL DEL CONGRESO

Ayer los consejeros que integran el INAI y que preside Blanca Lilia Ibarra andaban de manteles largos porque se estrenaron con su programa en el Canal del Congreso que transmitirán semanalmente.

Desde luego que es un espacio que permitirá llegar a una amplia audiencia que les permita conocer que es el INAI, comunicar la herramienta para solicitar información de transparencia de o los funcionarios, gobiernos etcétera en los gastos de los dineros.

Es un logro ese acuerdo de este autónomo con los legisladores porque permitirá fomentar el uso de los derechos de los ciudadanos que tengan dudas o, simplemente que quieran saber en qué se gastó o cuanto se gastó en obra alguna.

El contenido tendrá una participación de expertos que sin coadyuvaran para estas tareas tan importantes en la distribución y administración del dinero con el mayor nivel de transparencia.

EXPORTACION NUMERO UNO DE AGUACATE EN EL MUNDO

Parece que algo bueno anda haciendo el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula que está a un pie de poner a México entre los principales, sino el primero en el mundo en exportación de aguacate que hoy se ha triplicado la producción de 790 mil toneladas más de tres partes, es decir dos mil 400 millones.

Michoacán ha sido líder en esta fruta que se importa a Estados Unidos en su mayoría, hoy sobresale también el estado de Jalisco que gobierna Enrique Alfaro, de MC con una producción de exportación a 30 países con más de 113 mil toneladas al año.

Entonces, Jalisco con la nueva ruta de entrar al mercado de Estados Unidos ofrece que México se pueda convertir en el principal proveedor de ese fruto al mundo. Obvio, una buena noticia, por eso le comenté que a la mejor anda haciendo algo bueno Don Víctor.

