Acusa diputada Maxta González agresión de personal de la alcaldía Cuauhtémoc

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Captura de pantalla redes sociales

La diputada priista Maxta Iraís González, denunció agresiones, incluso físicas, en su contra y de sus colaboradores por parte de personal, aparentemente de vía pública, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La legisladora local explicó que cuando se instalaba un módulo de abasto popular, que es un programa que ella promueve al igual que muchos otros diputados, llegó un grupo de personas en camionetas rotuladas con logotipos de la alcaldía Cuauhtémoc y aunque no se identificaron de inmediato agredieron a sus colaboradores a golpes, los cuales también la alcanzaron.

“Lamentablemente, cuando estábamos realizando nuestra Jornada de Abasto, nuestro MaxiSúper, llegó gente de la alcaldía Cuauhtémoc del Área de vía Pública que en primer lugar nunca se acreditó”, explicó a través de un video.

Agregó que estas personas llegaron a golpear y a amedrentar no solo a su equipo de trabajo y a ella y también arremetieron contra los vecinos, lo cual es inaceptable.

Acusó que la alcaldesa Sandra Cuevas abusa del poder y le recordó que el PRI la apoyó para llegar a ese cargo, y advirtió que “la alianza Va por México no es esto”.

Agregó que uno de sus colaboradores está herido y acotó que no ha sido la primera vez que ha sido víctima de agresiones por parte del personal de la demarcación a pesar de que ha buscado el diálogo con los funcionarios.

La diputada Silvia Sánchez Barrios se solidarizó con su correligionaria y sentenció que como legisladora, reprueba totalmente las conductas tomadas por parte de la alcaldía Cuauhtémoc contra su compañera.

“La alcaldía Cuauhtémoc es de los vecinos, los representantes populares estamos y debemos trabajar por todos los ciudadanos. Desde el Partido Revolucionario Institucional y del grupo parlamentario del PRI CDMX rechazamos toda acción que perjudique a la ciudadanía”, puntualizó.

EXIGE MORENA SANCIONES

Por su lado, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México condenó las agresiones contra la legisladora priista y demandó sanciones para el personal de la alcaldía Cuauhtémoc que la agredió y le impidió hacer su trabajo.

“Exigimos castigo al personal de la alcaldía Cuauhtémoc que este día agredió y golpeó a la diputada Maxta González y su equipo, mientras realizaba una jornada de abasto y servicios para vecinos de la colonia Obrera de la alcaldía Cuauhtémoc. Dejamos en claro nuestro rechazo a esta muestra del poder autoritario y exigimos que se ejerzan las acciones legales contra quienes resulten responsables de este ataque”, aseguraron.

Asimismo, los diputados morenistas subrayaron que propondrán la comparencia de la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ante el Congreso local para que explique por qué permite este tipo de situaciones por parte de los trabajadores de vía pública de la demarcación.