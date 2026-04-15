La mayoría de las asociaciones del sector y las principales harineras aseguran que están comprometidas a mantener los precios

Ante el anuncio de que este miércoles habrá un alza en el precio del kilo de la tortilla, que podría alcanzar hasta los 28 pesos, la industria harinera y tortillera del país desmienten el incremento y mantienen el compromiso de estabilidad del precio a través del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla.

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Al mismo tiempo, el gobierno de México advierte a las tortillerías a no subir el precio de la tortilla y a evitar afectar injustificadamente a las familias con aumentos sin sustento, aunque no hay sanciones por hacerlo.

En este sentido, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), afirman en un comunicado conjunto, que no existe un aumento en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz que justifique un alza en el kilo de tortilla, como dijo el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) que lo haría Maseca.

Asimismo, aseguran que “la mayoría de las asociaciones nacionales de la industria de la masa y la tortilla y las principales empresas harineras participan en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, en el que han asumido el compromiso de mantener la estabilidad en los precios y avanzar gradualmente en su reducción, conforme a las condiciones del mercado”.

No hay alza en el precio de la tortilla



AGRICULTURA y Profeco informan que no existe un aumento en el costo del maíz ni de la harina que justifique incrementos.



Se mantiene el compromiso de estabilidad a través del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, en beneficio de las familias… pic.twitter.com/1mLFp1uSEZ — Profeco (@Profeco) April 14, 2026

En este sentido, dijeron que la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) ratificaron este martes, su compromiso de mantener una producción y distribución eficiente que abone a la estabilidad en el precio, por lo que señalaron, no existe justificación técnica y económica para un alza.

En este marco, la Procuraduría dijo llevar a cabo un monitoreo de precios en 603 tortillerías a nivel nacional a través del programa Quién es Quién en los Precios, e invita a las tortillerías a sumarse al acuerdo a través de difusión en redes sociales.

La Profeco y la Sader recordaron que el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla es una estrategia integral que beneficia a campesinas y campesinos, empresas de la harina y de la masa, las y los dueños de tortillerías y consumidores, mediante el acceso a maíz y harina a precio de descuento, financiamiento con tasas de interés y condiciones preferentes con la finalidad de disminuir costos y ofrecer el producto al mejor precio a todas las familias de México.