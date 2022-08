Ahora hay democracia y no se permite la imposición de grupos o personas: AMLO

URBANO BARRERA

Foto: Alejandro Aguilar / Oem informex

Luego del proceso interno de Morena y los calificativos de un “cochinero”, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que esto ocurre porque ahora hay democracia y no se permite la imposición de grupos o personas.

Pidió a quien aspire a cargos de elección popular debe trabajar con el pueblo y no dejarse sorprender y robar por asesores, promotores y creadores de supuesta imagen.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional señaló que no se permitirá el fraude, los dedazos, no hay línea y el Presidente no intervendrá en los procesos.

Se refirió a la elección presidencial del 2024 y dijo está muy lejana, faltan dos años y ya se habla de fraude.

“Cómo quitarles de la cabeza a algunos que eso ya se quedó atrás.

“Por eso muchos se desubican, porque no quieren aceptar que el pueblo manda, que el pueblo es el gran protagonista en este momento”.

Aclaró que él ha hecho comentarios de que algunos aspirantes son buenos y han ganado por su trabajo, pero todos tienen la misma oportunidad.

Destacó que dentro de Morena hay procedimientos muy claros y se deberán cumplir. Yo voy estar con quien gane en forma legítima , sin intervenir, ha señalado.