Ajax traba fichaje de Edson Álvarez con Chelsea

Edson Álvarez habría recibido como respuesta un rotundo “no” por parte de la directiva del Ajax tras el interés mostrado por el Chelsea, que puso sobre la mesa 50 millones de euros para hacerse de los servicios del mexicano, según publica el periódico neerlandés De Telegraaf.

El rotativo detalla que tanto Gerry Hamstra y Klaas-Jan Huntelaar, directivos del Ajax, se reunieron con el exjugador del América y con su representante, para notificarle que no lo quieren dejar salir, toda vez que el mercado de fichajes en Europa cierra este jueves a las 17:59 horas (tiempo del centro de México), lo que complica buscarle un reemplazo.

Otra de las razones por las que el Ajax no quiere dejar salir al mexicano es porque este verano se fueron Antony y Lisandro Martínez (Manchester United) Sebastien Haller (Borussia Dortmund) Ryan Gravenberch (Bayern Munich), Perr Schürrs (Torino) y Nico Tagliafico (Olympique de Lyon).

BREAKING: Hamstra en Huntelaar melden #Alvarez in @cruijffarena dat deal naar #Chelsea onbespreekbaar is.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Hamstra and Huntelaar tell Alvarez in Johan Cruijff ArenA that he cannot go to Chelsea and will stay with #Ajaxhttps://t.co/GYjbr0oHRk

