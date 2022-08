Alarma a diputados aumento de suicidios entre jóvenes

PATRICIA RAMÍREZ

FOTO: Cuartoscuro

Según cifras oficiales, tan solo en 2020 hubo 7 mil 896 suicidios en México, de los cuales 2 mil 293 fueron de personas con un rango de edad entre 20 a 29 años y mil 260 eran adolescentes de 10 a 19 años, aseguró la diputada local Elizabeth Mateos.

La lgisladora explicó que en 2020 se reportaron 700 suicidios más con respecto a 2019 y mil más que en 2018, por lo que este fenómeno está creciendo, sobre todo entre la población más joven.

La coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas del Congreso de la Ciudad de México exhortó por ello a la secretaría de Salud local a implementar una campaña de Salud Mental, a fin de prevenir los suicidios, dirigida a la población en general.

La salud mental es un tema de relevancia, más cuando a pesar de los esfuerzos mundiales por salir de la pandemia causada por el virus SARS-COV-2, aún nos encontramos en ella, e inconscientemente las personas continúan en ansiedad y las emociones se encuentran a flor de piel, todo esto sumado al estrés de la vida diaria, expresó la legisladora.

Agregó que es fundamental hacer campañas que permitan a la población en general y en especial a la juventud, acceder al acompañamiento de psicólogos, terapeutas que apoyen cuando sufran crisis de ansiedad, estrés; no es tiempo de dejarlos solos, sino de acercar las herramientas que permitan crear seguridad emocional en las personas.

Mateos Hernández explicó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) subrayó que han aumentado los suicidios entre jóvenes de 14 y 29 años de edad, apuntó.

Y la Unicef,a través de un sondeo realizado a 8 mil 444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años en nueve países y territorios de América Latina y el Caribe, se determinó que, si bien 73 por ciento tienen la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental solo 40 por ciento no pidió apoyo, en ese sentido se puede concluir que en la mayoría de los casos, esto sucede por desinterés de atender su estado o simplemente por no saber con quién acercarse.

“Las alteraciones a la salud, pueden ser perjudiciales si no son atendidas a tiempo, pueden desencadenar conductas en la persona, sobre su propia integridad o la de otros o sobre su bienestar físico, si se agravan, debemos acompañarlos, de ahí la importancia de la iniciativa presentada al Congreso de la Ciudad”, concluyó.