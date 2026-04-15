¿Alcalde al gabinete presidencial?

Luisa María Alcalde quiso cerrar rumores, pero dejó una rendija abierta. Dijo que seguirá al frente de Morena y que sólo dejaría la dirigencia si la presidenta Claudia Sheinbaum se lo pide para ayudar en otra responsabilidad. Su declaración es llamativa por lo que confirma y por lo que permite. Ratifica su permanencia en el partido, pero también admite que un salto al gabinete no está descartado. Además, su mensaje también busca frenar versiones de ruptura interna, malos manejos y manotazos desde Palenque. Aun así, su futuro tendrá que definirse de cara al próximo proceso electoral.

¿La libertad tiene límites?

En Ciudad Juárez, el alcalde de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, reaccionó a la polémica por un mural que alteró su imagen con una frase delicada para cualquier autoridad: “La libertad de expresión tiene límites”. Lo dijo después de que hubo dos artistas detenidos en ese contexto y de que el mural fue borrado. La frase lo exhibe por una razón simple. Si un gobernante responde a una crítica hablando de límites, luego empezará a normalizar otras acciones autoritarias. Aunque después dijo que ordenó liberar a los detenidos, su caso es reflejo del poder intolerante frente a la crítica.

Sólo ella está “indecisa”

Al Partido Verde ya sólo falta imprimir las boletas, pero la senadora Ruth González insiste en que nadie la va a imponer y que todavía no decide si quiere ser candidata. Curiosa forma de indecisión: su partido la presume como la mejor posicionada en San Luis Potosí; su marido, gobernador de ese estado, la apunta como el perfil idóneo para sucederlo, mientras que el senador Manuel Velasco, queya se declaró su promotor, recuerda, por si a Morena se le olvida, que el Verde le aportó casi 600 mil votos en 2024 y que en San Luis Potosí obtiene más del doble de sufragios que su aliado.

A río revuelto…

Claudia Sheinbaum salió a decir que la Secretaría de Energía se sentó con los gasolineros a revisar los precios, que es como cuando tú revisas tu saldo esperando que mágicamente suba. Según ella, todavía analiza si el acuerdo cuajó o si van a tener que reunirse otra vez, porque claramente la primera charla no fue suficiente para que todos fingieran estar de acuerdo al mismo tiempo. Dice que es parte de una estrategia contra la inflación, lo cual suena muy conveniente hasta que recuerdas que el combustible afecta prácticamente todo. Lo cierto es que a río revuelto ganancia de pescadores.

No es lo duro, sino lo tupido

La falta de mantenimiento en la Ciudad de México comienza a reflejarse cada vez con mayor frecuencia y ya no sólo en baches, fallas eléctricas o averías en el Metro. Prueba de ello fue la fuga registrada en Torres de Potrero, donde una compuerta averiada convirtió por varios minutos la calle Prolongación Mercadería Jacarandas en algo más parecido a un río improvisado que a una vialidad de la alcaldía Álvaro Obregón. Nueve casas resultaron afectadas, mientras el agua corría con tal fuerza que parecía una nueva corriente urbana inaugurada sin previo aviso.