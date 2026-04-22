Alemania 74: El mundo conoció a La Naranja Mecánica de Cruyff, pero los germanos consiguieron su segundo título

Tras haber sido anfitrión cuatro años antes, México no clasificó a este certamen por una desastrosa eliminatoria

La décima edición de la Copa del Mundo tuvo lugar en un país que llevaba en reestructuración casi 30 años desde que había terminado la Segunda Guerra Mundial en 1945, pero que para el año de 1974 seguía recuperándose de la derrota y permanecía dividido porque se crearon dos Repúblicas: Alemania Federal, establecida por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y Alemania Democrática, creada por la Unión Soviética.

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El Mundial de ese año se realizó en lo que se conocía como Alemania Federal, en una nación donde el nazismo ya había quedado atrás y la FIFA por fin le había dado la oportunidad a los germanos de realizar su Copa del Mundo, lo cual se confirmó el 6 de julio de 1966 en el 35° congreso de la FIFA realizado en Londres.

Un Mundial con bastantes particularidades

Varias fueron las que tuvo este Mundial, porque aunado a la situación de Alemania, se estableció un nuevo formato de competencia en el que se mantuvieron 16 participantes, pero tras la primera ronda los ocho países que avanzaron fueron divididos en dos grupos de cuatro.

Los ganadores de cada sector avanzaron directo a la Final, mientras que los segundos al partido por el tercer lugar del torneo.

En fase de grupos se enfrentaron Alemania Democrática (RDA) vs. Alemania Federal (RFA), con triunfo para la RDA de 1-0 en un partido que quedó para siempre registrado en la historia, ya que en ese momento el país germano tenía dos representaciones al estar dividido por el Muro de Berlín, además de profundas diferencias ideológicas, sociopolíticas y económicas.

Para este Mundial también se estrenó el nuevo modelo del trofeo de Campeón del Mundo, que hasta la fecha prevalece, toda vez que la Copa Jules Rimet fue entregada a Brasil en 1970 de manera perpetua.

Además, por primera vez se mostró la tarjeta roja en este torneo, así como la suspensión por dopaje, marcando un antes y un después en la historia del futbol.

México y el gran fracaso de no clasificar a Alemania 74

Tras haber sido anfitrión cuatro años antes y llegar a cuartos de final, la Selección Mexicana no pudo clasificar al Mundial de 1974 tras un desastroso premundial en 1973.

En el Campeonato de Naciones de la Concacaf realizado en Puerto Príncipe, Haití, México no pudo vencer a Guatemala (0-0) ni a Honduras (1-1), perdió ante Trinidad y Tobago 4-0, aunque venció a Antillas Neerlandesas 8-0 y a Haití 1-0, resultados que sólo le alcanzaron para el tercer lugar, mientras el boleto fue para los locales.

El equipo era dirigido por Javier de la Torre y contaba con jugadores como Octavio Muciño, Horacio López Salgado, Manuel Lapuente, Cesáreo Victorino, Leonardo Cuéllar, Enrique Borja e Ignacio Calderón.

El mundo conoció a La Naranja Mecánica pero Alemania ganó su segundo título

Tras la primera ronda, Alemania Federal y los Países Bajos ganaron sus respectivos grupos en la segunda fase, avanzando a la Gran Final.

El conjunto neerlandés, dirigido por Rinus Michels y liderado por Johan Cruyff, fue conocido como la “Naranja Mecánica”, un equipo que revolucionó el futbol con el llamado futbol total, basado en movilidad, presión y versatilidad táctica sin posiciones fijas.

Holanda ganó cinco partidos y empató uno, incluyendo una victoria ante el Campeón del Mundo Brasil, mientras que Alemania Federal perdió únicamente contra la RDA y ganó el resto de sus encuentros.

El conjunto germano contaba con figuras como Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Berti Vogts, Paul Breitner, Uli Hoeness y Gerd Müller, consolidándose como una potencia mundial.

La Gran Final

La final se disputó el 7 de julio de 1974 en el Olympiastadion de Múnich. Holanda abrió el marcador con penal de Johan Neeskens al minuto 2, pero Alemania empató al 25’ por medio de Paul Breitner.

Antes del descanso, Gerd Müller anotó el 2-1 definitivo, dando a Alemania Federal su segundo título mundial, mientras los Países Bajos se quedaron con el subcampeonato pese a su brillante generación liderada por Johan Cruyff.