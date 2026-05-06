La bancada del PAN en el Congreso de la CDMX lanzó una alerta a las comunidades escolares sobre los riesgos latentes en menores de edad por el uso excesivo de dispositivos electrónicos.

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La diputada Laura Álvarez Soto dijo ante padres de familia, docentes y directores de escuelas, que hay evidencia científica que refleja la forma en que los niños están en riesgo de todo tipo por el uso de celulares.

Precisó que son necesarias reformas legales para evitar el uso de teléfonos en las escuelas, erradicando así distracciones, pérdida de aprendizajes y riesgos en los menores y subrayó que este tipo de acciones, se han implementado exitosamente en otros países y los resultados han sido benéficos para sus estudiantes.

Insistió en que están ampliamente estudiados los principales riesgos asociados al uso de celulares a temprana edad, como la pérdida de atención y la capacidad cognitiva, la exposición a contenidos no apropiados, el acoso digital y el impacto en la salud emocional. A partir de evidencia y experiencias nacionales e internacionales, se destacó que el uso de dispositivos móviles en el entorno escolar representa un factor que interfiere de manera significativa en los procesos de aprendizaje.

“El uso de celulares en los niños genera que se atrofie el desarrollo de su cerebro. Pero además que estén expuestos a riesgos como es el contacto con violadores y tratantes de personas” señaló Josefina Vázquez Mota en el foro organizado por la diputada Laura Álvarez.

Por su parte, Mercedes y Maite Llamas, de la fundación Restart advirtieron de los riesgos al desarrollo psicoemocional de los niños. “Está demostrado que la exposición a pantallas retrasa hasta un año los hitos de desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro; además, les generan mayor ansiedad y depresión“, señalaron.

Asimismo, Alan Adame, secretario técnico de la Comisión de Niñez del Congreso de la CDMX, presentó los casos de éxito en distintos países como Francia, Italia, Hungría, Reino Unido y Países Bajos donde se han implementado medidas para limitar el uso de celulares en escuelas, con resultados como la mejora en la concentración, la disminución del acoso escolar y el fortalecimiento de la convivencia entre estudiantes. “No es una cuestión de órdenes de gobierno, sino de voluntad política para cuidar a los niños“, señaló.

Asimismo, señaló el caso exitoso del estado de Querétaro que logró aprobar la Ley Kuri en agosto 2025; con ello han logrado mejorar en 64 por ciento de las escuelas el clima social en las aulas y 55 por ciento de los alumnos han manifestado mejoras en la atención, señaló Daniel Alejandre.

“Mientras mejor entendemos el problema, más claro es que no es un tema menor. Estamos frente a un fenómeno que impacta la forma en la que nuestros hijos aprenden, conviven y se desarrollan“, afirmó la diputada Álvarez.

La legisladora reconoció que se trata de una propuesta que enfrentará resistencias, pero advirtió que no actuar también tiene costos importantes para el desarrollo de niñas y niños.