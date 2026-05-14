Alertan especialistas que motocicletas contaminan más que los automóviles

Advierten que el Hoy no Circula sí funciona, pero se tienen que tomar medidas adicionales para bajar los niveles de contaminación

Investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM aseguraron que si bien el Hoy no Circula ha sido efectivo, se requieren medidas adicionales para controlar los altos índices de contaminación y alertaron que el crecimiento exponencial en el número de motocicletas en la zona metropolitana es un problema, porque estos vehículos, que no cuentan con convertidor catalítico, pueden generar más contaminación que los autos.

LEE ADEMÁS: iPhone 18, plegable y fecha de lanzamiento: las filtraciones más importantes del próximo equipo de Apple

Iván Hernández Paniagua, investigador del grupo Fisicoquímica Atmosférica, precisó que en estudios en Estados Unidos y Europa se ha identificado que una motocicleta sin convertidor catalítico emite igual o más contaminantes que un vehículo, por lo que es una de las fuentes urgentes de emisiones que se deben regular, a la par de introducir normativas para la utilización de insumos domésticos con altos niveles de compuestos orgánicos volátiles.

Omar Amador Muñoz, investigador del grupo de Biología y Química, enfatizó que programas como Hoy no Circula y el uso de transportes eléctricos han mostrado ser eficientes para reducir los niveles de contaminación. Precisó que las nuevas políticas van disminuyendo la emisión de compuestos orgánicos volátiles, pero hay otras fuentes que siguen alimentando la formación de ozono, que depende también de las condiciones climáticas.

La UNAM lanzó el Proyecto Ensamble (zephyros.atmosfera.unam.mx), una plataforma web que muestra de forma clara los niveles de ozono en la atmósfera y un pronóstico de su comportamiento al siguiente día.

Los especialistas detallaron que la llegada anticipada de las lluvias a la Ciudad de México aminorará las altas temperaturas, por lo que es probable que haya menos contingencias ambientales en mayo.

El investigador Jorge Zavala Hidalgo señaló que, aunque en mayo las concentraciones atmosféricas suelen ser más altas, “probablemente tendremos menos contingencias respecto a las que hemos presenciado en los últimos diez años“.