iPhone 18, plegable y fecha de lanzamiento: las filtraciones más importantes del próximo equipo de Apple

El iPhone 18 llegaría en otoño de 2026 priorizando los modelos Pro y un posible plegable, mientras el modelo estándar se retrasaría hasta primavera de 2027.

Apple está a punto de cambiar las reglas que ella misma escribió. Según múltiples filtraciones publicadas por portales especializados en tecnología, la compañía no solo prepara el iPhone 18 con importantes mejoras en diseño, potencia y cámara, sino que además planea lanzar esta generación de una forma completamente distinta a lo que sus seguidores están acostumbrados, y con una sorpresa que lleva años en los rumores: un iPhone plegable.

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Un calendario de lanzamiento que rompe con la tradición

Hasta ahora, Apple había mantenido la costumbre de presentar toda su línea de iPhones al mismo tiempo. Para el iPhone 18, ese esquema se rompe. Los reportes apuntan a que la compañía dará prioridad a los modelos premium —el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max— con un lanzamiento previsto para el otoño de 2026. El modelo estándar, en cambio, quedaría relegado hasta la primavera de 2027, entre marzo y abril, una decisión inédita que refleja un cambio estratégico importante en la forma en que Apple maneja su ecosistema de productos.

Colores más atrevidos y un diseño que llama la atención

Uno de los aspectos que más anticipación ha generado es la nueva paleta de colores. Las filtraciones indican que Apple prepara tonos más audaces para esta generación, incluyendo un acabado tipo cereza, un azul claro y el clásico plata. La marca ya ha demostrado en ediciones anteriores que los colores son una herramienta de diferenciación poderosa, con modelos en rojo intenso, amarillo brillante y tonos pastel que marcaron tendencia en su momento.

Cámara de 24 megapíxeles y pantallas más grandes

En el apartado técnico, el iPhone 18 Pro incorporaría una cámara frontal de 24 megapíxeles, superando los 18 MP de la generación anterior, con mejoras enfocadas en nitidez y nivel de detalle en selfies y videollamadas. Las pantallas también crecerían: el modelo básico y el Pro tendrían 6.3 pulgadas, mientras que el Pro Max llegaría a las 6.9 pulgadas.

El corazón de estos dispositivos sería el nuevo procesador A20 y su variante A20 Pro, desarrollados bajo la tecnología Apple Silicon, prometiendo mayor potencia y mejor eficiencia energética gracias a un diseño más compacto.

Precios: desde 950 euros hasta el plegable de 2,000

Las estimaciones de precio colocan al modelo más accesible de la línea iPhone 18 entre los 950 y 1,000 euros, mientras que el iPhone 18 Pro Max podría superar los 1,500 euros. La apuesta más cara —y más esperada— sería el iPhone plegable, que rondaría los 2,000 euros.

Este dispositivo contaría con una pantalla externa de 5.5 pulgadas y una pantalla interna de 7.8 pulgadas, una bisagra de metal líquido diseñada para reducir el desgaste con el uso diario, y un sistema de desbloqueo por huella digital, ya que las dificultades técnicas para integrar Face ID en este tipo de formato aún no están resueltas.

Si se confirma, el iPhone plegable marcaría uno de los cambios más significativos en la historia del dispositivo desde que Steve Jobs lo presentó por primera vez en 2007.