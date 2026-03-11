Aliados denuncian acoso y corrupción en Morena

La tensión por la reforma electoral ya se desbordó. La diputada del PT, Lilia Aguilar, denunció desde tribuna un linchamiento digital tras rechazar la iniciativa presidencial. Dijo que los ataques vienen desde “dentro del propio movimiento”. La legisladora también acusó que hoy existe corrupción y sectarismo dentro de Morena. El mensaje llegó horas antes de que se discuta la reforma en comisiones. En los propios pasillos de San Lázaro comentan que la reforma electoral sí dejará heridas de larga duración.

Lealtad a prueba de (casi) todo

Según el senador Manuel Velasco, el Partido Verde ha resultado, en muchos casos, más leal al proyecto de Claudia Sheinbaum que algunos integrantes de Morena. En el marco de la discusión de la reforma electoral, el exgobernador de Chiapas aseguró que, al menos él, coincide con casi toda la propuesta, aunque tiene diferencias en el “cómo”. Así, en medio del intercambio legislativo, el PVEM reivindica su fidelidad y sugiere, con discreta ironía involuntaria, que a veces la lealtad llega más fuerte desde la banca aliada. ¿No será mejor admitir que mientras no les toquen espacios y prerrogativas van a tope con el poder? Es pregunta.

Cambios en la alineación

Como si se tratara de un partido que entra en tiempo decisivo, el Senado comenzó a mover piezas rumbo a la discusión de la reforma electoral o, en su defecto, del célebre plan B. Tras casi nueve meses de licencia indefinida, el expriista Manlio Fabio Beltrones reapareció en su curul, ahora en calidad de senador independiente y, por cierto, abiertamente en contra de la reforma. Del lado de Morena también hubo ajustes: Celeste Ascencio solicitó licencia y dejó su lugar a su suplente Iztel Yunen. Para completar la alineación, Miguel Ángel Yunes Márquez pidió separarse del cargo hasta el 16 de marzo, permitiendo la entrada de su padre, Miguel Ángel Yunes Linares. Parece que el Senado afina las bancadas antes del debate.

Polémico enredo

Vaya enredo en el que se metió la ministra María Estela Ríos González. En medio de una argumentación atropellada durante la sesión de este martes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que quien haya nacido de un procedimiento in vitro no forma parte de la familia. El clip rápidamente se volvió viral y la ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal en el sexenio pasado salió a tratar de recomponer el entuerto y pedir que la frase no se sacara de contexto… pero las críticas no pararon, ¡y con razón!

Jitomate congelado

El glorioso jitomate decidió convertirse en protagonista macroeconómico. El precio de este producto subió lo suficiente como para colarse en la inflación de febrero, que alcanzó 4.02 por ciento. Según la presidenta Sheinbaum, unas heladas en Florida redujeron la producción local y la demanda de jitomate mexicano en Estados Unidos se disparó. Básicamente, la economía nacional terminó sacudiéndose porque en otro país se congelaron unos tomates. Al menos esa es la explicación que nos dan, pero en el tianguis el índice de precios y cotizaciones sigue al alza.