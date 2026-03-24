Álvaro Fidalgo tuvo primer entrenamiento con el Tri: “Ya me dieron de patadas”, bromeó

El naturalizado español llegó la noche del lunes a México; ya entrenaron los 26 convocados en el CAR

La principal novedad de la Selección Mexicana para esta Fecha FIFA, Álvaro Fidalgo, ya tuvo su primer entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento este martes, bajo las órdenes de Javier Aguirre.

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El Maguito llegó a México el lunes por la noche, procedente de un vuelo de 12 horas desde Madrid, por lo que se fue directo a descansar y estar listo para el entrenamiento temprano.

Aunque este martes tuvo cargas leves debido al largo viaje y más allá de que el fin de semana no tuvo actividad con el Betis.

“Ya me dieron de patadas”; bromeó Fidalgo

Las primeras palabras de Álvaro como seleccionado nacional mexicano demostraron que no solo está en óptimas condiciones físicas, sino también que está de muy buen ánimo de cara a su debut con el Tricolor.

“Ya me dieron la bienvenida, dos o tres patadas; no es cierto, es broma”, soltó Fidalgo en un video que compartió la Selección Mexicana en sus redes sociales.

Es así que el exjugador del América ya mostró sus condiciones bajo la mirada de Javier Aguirre, aunque este miércoles se espera que le aumenten la intensidad en la práctica.

Selección completa; ya están los 26 convocados

Por otra parte, este martes la Selección Mexicana se completó, por lo que los 26 jugadores convocados ya están todos en el Centro de Alto Rendimiento.

Los dos que faltaban, César Montes del Lokomotiv de Moscú y Jorge Sánchez del PAOK de Grecia, llegaron a México en la madrugada del martes y reportaron directo en el CAR.

Ambos jugadores tuvieron cargas ligeras de trabajo debido al largo viaje, uno desde Rusia y el otro desde tierras helénicas, por lo que tenían que soltar el trayecto y ya este miércoles aumentarán la intensidad.

Cabe recordar que el lunes por la tarde también llegaron Obed Vargas y Orbelín Pineda, ambos procedentes de Europa, por lo que también ya estuvieron en la práctica de este martes.

Cronograma de actividades de la Selección Mexicana

Quedó confirmado que Javier Aguirre dará conferencia de prensa el jueves por la mañana en el Centro de Alto Rendimiento, además de que previamente hablarán jugadores de la Selección en Zona Mixta.

El viernes, el conjunto Tricolor entrenará en la cancha del Estadio Azteca, pero será a puerta cerrada, por lo que no habrá acceso a medios de comunicación.

Posterior al juego del sábado ante Portugal, la Selección Mexicana viajará el domingo alrededor de las 14:00 horas vía vuelo chárter a la ciudad de Chicago, donde el martes enfrentará a Bélgica en el Soldier Field de Chicago.