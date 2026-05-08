Amaury Vergara, satisfecho tras poner a temblar a FMF y al Tri: “Se restableció el acuerdo”

El dueño de Chivas estuvo en el evento de embajadores de Guadalajara y ahí pidió unión total para buscar la remontada ante Tigres

Amaury Vergara dio sus primeras declaraciones luego del cisma que provocó en el futbol mexicano, al dar el manotazo en la mesa y hacer respetar el acuerdo de no tener a los seleccionados, el cual la FMF a través de Mikel Arriola, había roto para permitirle a Toluca tener a Alexis Vega y Jesús Gallardo.

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Con el pecho inflado y satisfecho de haber puesto a temblar a todos, incluido al propio Mikel, a Javier Aguirre y a Duilio Davino, el dueño de las Chivas habló públicamente en el evento de embajadores de Guadalajara, la noche del jueves en la Perla Tapatía.

“Lo importante es que se restableció el acuerdo. Estoy muy contento de que los seleccionados, los seis jugadores de Chivas, ya estén en la convocatoria del CAR“, dijo ante la prensa presente.

Eso de los seis jugadores de Chivas, no es que Amaury haya dado la exclusiva de que un jugador más del Rebaño irá a la Copa del Mundo.

Se refería a Luis Rey Mejía (llamado como sparring), quien si bien jugó con Puebla a préstamo el presente Clausura 2026, pertenece al Guadalajara y retornará al conjunto rojiblanco para el Apertura 2026.

🔴⚪️ Habló Amaury Vergara.



“Lo más importante es que se restableció el acuerdo. Este sábado tenemos un partido importante que disputar y equipo afición y directiva está unida”.@TUDNMEX @TUDNUSA @TudnRadio @aniveldecancha_ pic.twitter.com/wGZHEfycFH — Erick López 🛸 (@_ericklo) May 8, 2026

Pidió unión y apoyo en busca de la remontada

Por otra parte, Vergara Zataraín también habló del juego de vuelta entre Chivas y Tigres de este sábado, en el cual el Rebaño necesita mínimo un 2-0 para avanzar.

“Lo más importante todavía es que este sábado tenemos un partido importante por disputar, y que la afición, el equipo y la directiva están unidos”.

Cabe recordar que el miércoles en la madrugada, Amaury Vergara explotó vía redes sociales y de manera pública informó que había instado a la dirección deportiva de Chivas, a indicarle a los jugadores Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, que se presentaran en Verde Valle y no en el Centro de Alto Rendimiento, luego de que la FMF le prestara al Toluca a Alexis Vega y a Jesús Gallardo para el juego ante LAFC.

Eso desencadenó que Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, amenazara con que aquel jugador que no llegara antes de las 20:00 del 6 de mayo, quedaría fuera del Mundial.

Al final, todo se arregló pero quedó una manchota a la FMF y su Comisionado Mikel Arriola, además de a Javier Aguirre y Duilio Davino, quienes dieron cero explicaciones de quién había avalado el permiso a los choriceros.