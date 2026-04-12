Amenazas de bomba, rehenes e inundaciones: así opera el Agrupamiento Fuerza de Tarea de la SSC

Conocido como los “Zorros”, el grupo de élite cumple 43 años de operación con más de 500 elementos

Cuando una amenaza de bomba obliga a cerrar una estación, una persona queda atrapada en una inundación o una negociación por rehenes mantiene en vilo a la ciudad, hay un grupo que suele llegar antes que nadie. Son los “Zorros”, el Agrupamiento Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que este año cumple 43 años de existencia.

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Creado en 1983, el agrupamiento se ha convertido en la unidad más especializada de la SSC. Sus más de 500 elementos están entrenados para intervenir en escenarios que exigen algo más que presencia policial: crisis, explosivos, rescates, inundaciones o situaciones de alto riesgo.

A diferencia de otros cuerpos de seguridad, los “Zorros” operan donde el margen de error es mínimo. Han participado en negociaciones en casos de rehenes, prevención de atentados, localización y desactivación de artefactos explosivos e investigaciones posteriores a detonaciones. También han sido desplegados durante inundaciones y emergencias acuáticas.

Su trabajo rara vez ocurre a la vista de todos. En varios operativos avanzan acompañados por robots capaces de identificar sustancias químicas y explosivos, una de las herramientas con las que cuenta este agrupamiento.

Los oficiales también utilizan trajes de Kevlar para intervenciones de alto riesgo y mantienen una preparación constante que incluye acondicionamiento físico, maniobras tácticas y simulaciones de crisis.

La SSC reforzó esa formación con capacitación impartida por instructores de Estados Unidos, Colombia, Ecuador, España, Francia e Israel. A partir de ese entrenamiento, el agrupamiento se reorganizó en cuatro células especializadas: armas y tácticas especiales, antibombas, especialidades diversas y operaciones ribereñas.

Cada una responde a una emergencia distinta. El grupo antibombas interviene cuando existe el riesgo de un explosivo; el de armas y tácticas especiales actúa en situaciones críticas; el de operaciones ribereñas entra en acción en presas, canales, lagunas y zonas anegadas; mientras que el de especialidades diversas atiende incidentes extraordinarios.

A estas unidades se suman 14 binomios caninos entrenados para detectar explosivos, drogas y localizar personas, que acompañan a los oficiales en operativos de búsqueda y rescate o en revisiones preventivas en espacios públicos.

Después de 43 años, los “Zorros” siguen siendo el grupo al que la ciudad recurre cuando una emergencia rebasa lo ordinario: la unidad que aparece cuando hay que entrar primero, revisar lo que nadie quiere tocar y actuar en los minutos en los que cualquier decisión puede cambiar el desenlace.