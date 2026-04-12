América no ganó ni un Clásico; empató ante Cruz Azul y puso en riesgo su lugar en Liguilla

Las Águilas se quedaron en la séptima posición con 19 unidades; La Máquina llegó a 28 pero desaprovechó que Chivas perdió

América lo intentó, lo buscó más y fue en busca de ganar al menos uno de sus tres Clásicos en fase regular. Sin embargo, no pudo y solo empató 1-1 ante Cruz Azul en el regreso al Estadio Banorte.

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Las Águilas se metieron en problemas, porque si bien siguen en zona de clasificación en la séptima posición con 19 puntos, están en serio riesgo de que en las siguientes fechas salgan de los ocho primeros de la tabla.

Del lado de Cruz Azul, el conjunto cementero sumó solo un puntito y dejó escapar la chance de respirarle en la nuca a Chivas en la pelea por el liderato, luego de que los rojiblancos cayeron goleados ante Tigres horas antes.

El Coloso de Santa Úrsula recibió su primer juego entre estos dos clubes, duelo que también sirvió de simulacro para la Copa del Mundo que comienza en dos meses.

Ante la ausencia ya muy prolongada de Henry Martín, fue de nueva cuenta el joven delantero Patricio Salas quien inició como titular en el ataque azulcrema, junto a Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas.

Al Pato Salas esta vez el fútbol le sonrió, porque al 17′ puso el 1-0 para América, con un remate a primer poste tras un centro de Zendejas. Por cierto, este fue el primer gol en el remodelado Estadio Banorte, ya que el México vs. Portugal terminó sin anotaciones.

El mazazo fue bastante fuerte para los cementeros; de por sí golpeados por la arrastrada que les metió el LAFC a media semana. Peor aún, cuando el delantero Nicolás Ibáñez salió lesionado en el primer tiempo.

Sin embargo, Cruz Azul recordó que por algo es sublíder del torneo. En el tiempo agregado del primer tiempo, La Máquina consiguió el 1-1 por medio de Omar Campos, quien conectó una pelota dentro del área tras el centro de Carlos Rotondi. América se quejó de un empujón, pero el árbitro Oscar Mejía no revisó la acción en el VAR.

Vinieron los cambios: del lado americanista entraron Erick Sánchez, Isaías Violante, Kevin Álvarez, Rafael Veiga y Raúl Zúñiga; Larcamón respondió con Jorge Rodarte, Christian Ebere, Jeremy Márquez y Andrés Montaño, además del cambio obligado de Gabriel Fernández por el lesionado Nico Ibáñez.

Los últimos diez minutos eran para que América se volcara al ataque, pero el fútbol nada más no le alcanzó para ganar este tipo de partidos. Larcamón pareció acomodarse con el empate y salir “bien librado” del encuentro.

Lo que le queda al América en fase regular: recibir al Toluca el próximo sábado, visitar al León y cerrar ante el Atlas en la Jornada 17. Del lado cementero, recibe a Tijuana, va a Querétaro y cierra ante Toluca, por lo que si logran nueve puntos, hasta podrían terminar de líderes. Por ahora, tienen que pensar primero en la hazaña ante LAFC.