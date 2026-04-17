América obligado a levantarse tras eliminación y presión interna

Las Águilas no abrieron el entrenamiento ni tampoco hubo conferencia previa habitual a juegos en Liga MX

Coapa está sellada a piedra y lodo. El Nido de las Águilas permanece en silencio total en días de reflexión, tras el fracaso del América al quedar eliminado en cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

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Fue un verdadero mazazo el que sufrió André Jardine y su equipo, porque tenían todo para avanzar a semifinales al jugar en casa, en el Estadio Banorte y ante su afición. Sin embargo, Nashville fue superior y los eliminó con merecimiento.

Los días en el campamento azulcrema siguen siendo difíciles; el técnico ya lo había advertido y todo se ha cumplido. Llegó el regaño de su dueño Emilio Azcárraga, así como posibles reclamos internos entre cuerpo técnico y jugadores.

Todo ello ha provocado que, tras la debacle en la Concachampions, el América no haya vuelto a abrir sus puertas a la prensa, ni para entrenamientos ni para conferencias.

Habitualmente, previo a cada jornada, algún jugador atiende a los medios; sin embargo, esta vez el silencio domina. Solo Jardine y Henry Martín hablaron tras la eliminación.

Otros como Rodolfo Cota y Brian Rodríguez se pronunciaron en redes sociales, por lo que el club ha optado por guardarse, lamer heridas y enfocarse en levantarse este sábado.

Sobre todo porque enfrentarán un partido complicado ante el bicampeón Toluca, que busca escalar posiciones en la tabla general y llegar fuerte a la Liguilla.

A diferencia del América, los Diablos Rojos sí lograron su pase a semifinales de la Concachampions, por lo que llegan con la moral alta y con la intención de vencer a un rival en crisis.

Ante el panorama adverso, el Estadio Banorte lanzó una promoción 4×3 en boletos, buscando el respaldo de la afición. Los precios van de 400 a 1200 pesos, aunque algunas zonas no participan.

Si las Águilas empatan o pierden ante Toluca, podrían salir de zona de clasificación y depender de resultados de Atlas, León y Tijuana.