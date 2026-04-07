América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte: precios y boletos para el Clásico Joven de la Liga MX

El menos costoso está casi en 700 pesos para el duelo del sábado en el Estadio Banorte

El tan ansiado regreso del América al Estadio Banorte se dará este sábado, ni más ni menos que con el Clásico Joven ante Cruz Azul en partido correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, pero con boletos que llegan a precios prohibitivos para la mayoría de aficionados.

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Se dieron a conocer las cantidades a pagar por las entradas, las cuales se podrán adquirir a través de la plataforma Fanki, la misma que fue duramente criticada para el México vs. Portugal y que también es la boletera del América como local en el Coloso de Santa Úrsula.

Le quieren cobrar la remodelación del estadio a la afición

Tanto quería volver la afición americanista a su casa, que ahora les va a salir casi que un ojo de la cara, porque los precios para los boletos van desde casi 700 pesos y el más caro supera los 9 mil pesos.

De tal forma que el boleto más “accesible” tiene un precio de 683 pesos -que corresponde a la zona de cabecera-, ya con cargos por servicio de la mencionada plataforma, mientras que el más caro está en 9 mil 113 pesos, para lugares correspondientes a la zona Premium A Charmain Club, que es la más lujosa de hospitality.

En zona Lateral 400, los boletos tienen un costo de mil 025.28 pesos, en tanto que en Preferente cuesta mil 594.88 pesos; a su vez, en las cabeceras pero en planta baja, en sección 100 plus y palcos, los precios fluctúan entre 2 mil 050.56 y 3 mil 645.44 pesos.

Zona Premium A Tunnels en 7 mil 974.90 pesos y Premium B Tunnels en 6 mil 835.20 pesos; por último, los precios en Terraza van desde 5 mil 696 pesos hasta 9 mil 113.60 pesos, para completar todas las áreas disponibles.

Aunado a ello, este martes inició primero la preventa para tarjetahabientes del banco patrocinador del Estadio Azteca, para después darle opción a abonados y Azulcrema; la venta general será este miércoles 8 de octubre.

🚨Comenzó la preventa de boletos para el partido del @ClubAmerica vs @CruzAzul en el @EstadioBanorte en Fanki🚨🦅👀



¡LOS PRECIOS DESDE $683 HASTA $9,113!🤑



•Preventa Banorte 7abril

•Preventa Abonados y azulcrema 7abril

•Venta General 8 de abril #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/xg6gTU8wmQ — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) April 7, 2026

Afición americanista explota en redes sociales

Por supuesto que los precios y también la forma en que los abonados se sienten tratados por el club, ha causado que la afición azulcrema explote, ya que se sienten estafados de cara a este encuentro.

Por ejemplo, muchos abonados se quejan de las zonas en que los han enviado, ya que varios serán colocados en la zona 100 sur, misma que se hizo viral tras el México vs. Portugal, por la prácticamente nula visibilidad que se tiene del campo, ya que está muy abajo con relación a la cancha, además de que a los aficionados les tapa toda la gente que está en la cancha entre personal de seguridad, fotógrafos, etcétera.

Además, el hecho de que los primeros que tengan acceso a los boletos son los tarjetahabientes del banco patrocinador tiene muy molestos a los aficionados, ya que si además no se es abonado o del programa Azulcrema, la venta general será hasta este miércoles, ya cuando queden los boletos más elevados o los que son peores para la experiencia del aficionado.