América y Cruz Azul, obligados a responder ante Nashville y LAFC en cuartos de final

Las Águilas se medirán al primer lugar de la Conferencia Este, mientras que La Máquina al de la Conferencia Oeste

Se reanuda la Copa de Campeones de Concacaf este martes, con dos partidos de altísimo riesgo tanto para América como Cruz Azul, ya que se enfrentan a los líderes de la MLS.

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Ambos equipos, azulcremas y cementeros, se encuentran en Estados Unidos para disputar la ida de los cuartos de final de la Concachampions, en busca de un buen resultado que les permita definir la serie en México la próxima semana.

América, con bajas y ante el líder del Este

En el Geodis Park, en Tennessee, las Águilas del América se enfrentan a Nashville SC, actual líder de la Conferencia Este de la MLS, en un duelo complicado para el conjunto de Coapa.

El América no atraviesa un buen momento; recientemente empató con Santos en Torreón, equipo que marcha en el último lugar de la Liga MX, lo que refleja una baja respecto a su nivel del tricampeonato.

Para este partido, están en duda Alejandro Zendejas por cansancio, Cristian Borja por molestias físicas y Erick Sánchez por lesión de rodilla. Además, el equipo sigue sin Henry Martín, pieza clave en el ataque.

El técnico André Jardine deberá ajustar su alineación ante un rival como Nashville, que acumula nueve partidos sin perder entre MLS y Concachampions.

Cruz Azul, ante el líder del Oeste

Por su parte, Cruz Azul enfrentará a LAFC en el Banc of California Stadium, equipo que lidera la Conferencia Oeste de la MLS.

La Máquina tampoco llega en su mejor momento: viene de perder ante Pachuca, empatar con Mazatlán y dejar escapar una ventaja ante Pumas, lo que refleja una baja de rendimiento en el torneo.

Aunque los cementeros eliminaron a Rayados en los octavos de final, el equipo ha mostrado irregularidad, por lo que necesita recuperar su nivel futbolístico y su estado anímico.

El rival será un LAFC en gran forma, con figuras como Heung-min Son y Denis Bouanga, quienes vienen de una actuación destacada en la goleada 6-0 sobre Orlando City.

El ataque de Cruz Azul deberá ser efectivo, ya que cualquier error podría derivar en un descalabro ante uno de los equipos más poderosos de la MLS.