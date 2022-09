AMLO avala prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo

URBANO BARRERA

Foto: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló la prisión domiciliaria concedida a Miguel Félix Gallardo catalogado como uno de los tres principales “Barones de la Droga” en México.

En su conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional indicó que verdaderamente está mal de salud y por ello irá a su casa para ser atendido.

Esto no significa que estará en libertad, pues será monitoreado a través de un brazalete electrónico, pese a su grave estado de salud.

“No sé cómo está la cuestión jurídica, pero el informe que me presentaron sobre su estado de salud, sí me convenció que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio porque son muchas enfermedades.

“Entonces tampoco es dejarlo en libertad, es que esté cumpliendo con su condena en casa de familiares con un brazalete y con vigilancia, pero que puedan estar los familiares llevando médicos y atendiéndolo, toma muchísimas medicinas, está en una situación delicada”, informó el Presidente.

Adelantó que la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez en su reporte mensual de seguridad ofrecerá un reporte de la situación de salud de Miguel Félix Gallardo.

Miguel Ángel Félix Gallardo, nacido en Culiacán, Sinaloa, el 8 de enero de 1946, fue conocido popularmente como “El Jefe de Jefes”.

En la década de 1980 fue denominado como el “Zar de la droga” en México.

Fundó el “Cártel de Guadalajara” y controló por un tiempo todo el tráfico ilegal de drogas de México a los Estados Unidos.

Nació en Bellavista Córdoba, comisaría de Culiacancito, en las cercanías de Culiacán, Sinaloa.

Se formó como agente de la desaparecida Policía Judicial Federal y luego trabajó como guardaespaldas del entonces gobernador, Leopoldo Sánchez Celis.

Tiempo después, formó el llamado Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, entre otros, para el contrabando de marihuana y opio hacia los Estados Unidos.

Fue el primer cártel en establecer vínculos con cárteles de Colombia en la década de 1980.

Se cree que su protector político era su padrino, el exgobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis.

Finalmente, se asoció con Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha en Colombia, por medio del mafioso hondureño Ramón Matta Ballesteros quien propuso que el Cártel de Guadalajara les ayudara a trasladar la droga desde Colombia a Estados Unidos pasando por México.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido y acusado el 8 de abril de 1989 por autoridades de México y Estados Unidos por los cargos de tráfico de drogas y otros delitos.

Estando en la cárcel, siguió siendo uno de los principales criminales de México, daba órdenes a su organización a través de teléfono móvil, hasta que fue trasladado a una prisión de máxima seguridad.

En ese momento, su organización se dividió en varias fracciones: el Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, el Cártel de Sinaloa, dirigido por los ex lugartenientes Héctor Luis Palma Salazar, Juan José Esparragoza y Joaquín Guzmán Loera, el Cártel de Juárez, dirigido por Amado Carrillo Fuentes, y el Cártel del Golfo, dirigido por Juan Nepumuceno Guerra.