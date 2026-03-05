El coordinador del PAN en el Senado reiteró que su bancada votará contra la iniciativa de la presidenta, al no contemplar sanciones por financiamiento del crimen organizado

El coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, reiteró que su bancada votará en contra de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que la iniciativa no establece sanciones para los partidos o candidatos que reciban recursos del crimen organizado, y advirtió que, ante la posibilidad de que la reforma constitucional no prospere, Morena podría intentar impulsar un “Plan B” mediante modificaciones a leyes secundarias que no requieran mayoría calificada.

El legislador sostuvo que, tras revisar la iniciativa, se confirma que el documento no contempla la pérdida de registro para los partidos que reciban financiamiento del narcotráfico, lo que, dijo, deja sin atender uno de los problemas centrales de la democracia mexicana.

“La iniciativa ni siquiera dice las palabras crimen organizado. Lo que esto nos confirma es que Morena no quiere romper sus vínculos, no quiere romper sus relaciones con los criminales y quieren seguir dejando abierta la puerta para que les apoyen en las campañas, para que aporten dinero, para que impulsen a sus candidatos”, afirmó.

Anaya Cortés explicó que la exigencia del PAN era establecer una sanción severa para impedir la participación de recursos ilícitos en los procesos electorales. “Recibes un peso del narco, recibes un peso del crimen organizado, pierde el registro el partido y queda cancelada la candidatura“, señaló.

Indicó que, al no incorporarse ese mecanismo en la iniciativa, el PAN no respaldará la reforma y sostuvo que su bancada no apoyará “bajo ninguna circunstancia esta farsa de reforma, que no atiende el problema central“.

El senador también cuestionó que el proyecto se limite a establecer mecanismos de intercambio de información entre autoridades y el Instituto Nacional Electoral, sin imponer sanciones contundentes. “Hay una absoluta vaguedad de que deberán compartir información las instancias con el INE, hasta ahí se quedaron, cuando la exigencia era una sanción radicalmente severa“, afirmó.

Sobre la posibilidad de un “Plan B”, señaló que podría tratarse de una reforma legal que no requiera mayoría calificada en el Congreso. “Nada más falta que el Plan B implique una reforma ya no constitucional, sino legal, que sea contraria a la Constitución, con la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la valide”, dijo.

Añadió que, de ocurrir ese escenario, se intentarían aprobar cambios que violarían la Constitución con la expectativa de que posteriormente sean avalados por el Poder Judicial.

Anaya Cortés sostuvo que la reforma electoral debería atender problemas de fondo del sistema político, como el financiamiento del crimen organizado en campañas y la sobrerrepresentación en el Congreso.

“El problema central está en que hoy el narco controla enormes regiones del país, porque financian campañas, después exigen el control de las policías locales“, señaló.

También criticó que no se busque corregir la sobrerrepresentación legislativa. “¿En qué cabeza cabe que es democrático que un partido político saque el 54 por ciento de los votos, pero controle el 73 por ciento de la Cámara? Eso es absolutamente antidemocrático“.

Por lo anterior, insistió en que hay pocas probabilidades de que la reforma sea aprobada, aunque cada grupo parlamentario deberá asumir la responsabilidad de su voto, ya que “por lo que hasta ahora se sabe, hay muy pocas probabilidades de que la reforma pudiera pasar”.