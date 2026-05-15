Ante lluvias se prepara Venustiano Carranza para enfrentar inundaciones

Informa la alcaldesa Evelyn Parra que ante la cercanía del Mundial de Fútbol se desplegó un operativo para garantizar movilidad

Las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México pusieron nuevamente a prueba la capacidad de reacción de Venustiano Carranza, una de las alcaldías estratégicas rumbo al Mundial de Futbol de 2026 por albergar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y corredores clave de movilidad para millones de visitantes.

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La alcaldesa Evelyn Parra informó a diputados locales que, frente a las inundaciones y severos encharcamientos registrados en distintas colonias, ha mantenido recorridos permanentes en las zonas afectadas, encabezando brigadas de atención inmediata, limpieza y apoyo directo a familias afectadas.

Explicó que recorrió colonias como 20 de Noviembre, Pensador Mexicano y zonas cercanas a Avenida Ruiz Cortines, donde supervisó trabajos de desazolve, retiro de basura, limpieza profunda y entrega de ayuda a vecinos afectados.

Personal de la alcaldía desplegó brigadas para entregar kits de limpieza y despensas a familias que sufrieron afectaciones en sus viviendas tras las precipitaciones.

“El trabajo en Venustiano Carranza no se detiene. Además de las labores de limpieza, estamos recorriendo las zonas afectadas entregando kits de limpieza y despensas directamente en las manos de quienes más lo necesitan”, compartió Evelyn Parra.

La alcaldesa informó que más de mil funcionarios participan en tareas preventivas y de atención ciudadana, además de mantener presencia territorial en puntos considerados de riesgo para responder rápidamente ante nuevos encharcamientos.

La respuesta de la demarcación ocurre en un momento clave, ya que Venustiano Carranza será una de las principales puertas de entrada para turistas y asistentes internacionales durante el Mundial de 2026. Por ello, autoridades locales han reforzado la estrategia de mantenimiento urbano, movilidad y recuperación de espacios públicos en una de las zonas prioritarias de la Ciudad de México.