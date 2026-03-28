Antonelli logra su segunda pole en dos semanas y Mercedes domina el GP de Japón; Checo sale 19

Antonelli logra su segunda pole consecutiva en Suzuka y Mercedes completa la primera fila con Russell para el GP de Japón 2026.

El italiano Andrea Kimi Antonelli , ganador hace dos domingos en China, sale primero este domingo en el Gran Premio de Japón , el tercero del Mundial de Fórmula Uno , en el circuito de Suzuka , donde Mercedes confirmó que vuelve a dominar la categoría reina al completar la primera línea de parrilla con el inglés George Russell , líder del campeonato.

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Antonelli , de 19 años , que en Shanghái se había convertido en el ‘poleman’ más joven de toda la historia de la F1 , le ha cogido gusto a salir desde la posición de honor y solo dos semanas después de que acaba de firmar su segunda ‘pole’ en la categoría reina, al dominar la calificación de este sábado. En cuya decisiva tercera ronda cubrió los 5.807 metros de la pista nipona en un minuto, 28 segundos y 778 milésimas , 298 menos que Russell.

Mercedes demostró ser el equipo a batir en esta nueva era de la F1, marcada por un cambio de reglamento técnico que se ha convertido en una auténtica pesadilla para más de uno.

El español Carlos Sainz (Williams) arranca decimosexto , bastante más atrás de lo esperado, mientras que su compatriota Fernando Alonso , con un Aston Martin nefasto, lo hará desde el vigésimo primer puesto , tras haber mejorado únicamente a su compañero, el canadiense Lance Stroll , que sale último.

“Sigue todo igual. Las dos primeras carreras fueron complicadas y serán complicadas las siguientes diez”, comentó el doble campeón mundial asturiano , retirado en Australia y China con un AMR26 del que se esperaba mucho y que no ha aportado nada. ” Los milagros no existen. La primera parte del año será muy dura y la segunda esperemos que sea un poco mejor”, recalcó Alonso.

En una jornada en la que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) , undécimo en parrilla , quedó eliminado en la segunda ronda (Q2) , quedó claro que Mercedes marca el ritmo y que por detrás de la escudería alemana se reparten los puestos del tercero al sexto entre McLaren y Ferrari .

El australiano Oscar Piastri (McLaren) , tercero a 354 milésimas , y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) , a 627 , arrancarán desde la segunda fila . Desde la tercera lo harán el inglés Lando Norris , último campeón mundial, a seis décimas de Antonelli , y su compatriota el séptuple coronado Lewis Hamilton , que partirá sexto con Ferrari .

Sainz saldrá desde la octava hilera , al lado del argentino Franco Colapinto (Alpine) , decimoquinto. El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará decimonoveno .

Verstappen , que en los pasados ​​cuatro años había logrado la victoria saliendo siempre desde la ‘pole’, se convirtió en el más egregio eliminado de la Q2. ” Este coche es completamente ‘inconducible’ “, se quejaba el astro neerlandés, cuya situación empeoró al enterarse de que su nuevo compañero, el francés Isack Hadjar , y el debutante Arvid Lindblad , a bordo de un Racing Bull , sí habían pasado a la instancia decisiva.

Lindblad , con 18 años el más joven de los 22 contendientes, dio por muy buena la décima plaza que ocupará en parrilla.

Mercedes manda y, al contrario de lo que algunos podían esperar, Antonelli parece no conformarse con segundo a Russell. Si gana este domingo, la emergente estrella boloñesa tomará las riendas de este Mundial .