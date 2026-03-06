Precisó que le corresponde moderar el debate, por lo que pidió que no haya fast track y que se aborden otras propuestas

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que votará en el sentido que defina su bancada en el tema de la reforma electoral, pero pidió que sean tomadas en cuentas otras propuestas presentadas por partidos, ciudadanos y opiniones de especialistas.

Luego de que el PAN reiteró que votará en contra de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, la legisladora panista subrayó que se alineará con la decisión de su bancada y precisó que corresponde a las comisiones dictaminadoras determinar el calendario para desahogar la propuesta, pero pidió que no haya fast track.

“Que se cumpla con todo lo que establece nuestra ley y nuestro reglamento para que todo el proceso sea pulcro, apegado a la legalidad, conocido por las y los mexicanos”, manifestó.

Recordó que, además de la iniciativa presidencial, se han presentado otras como la iniciativa ciudadana de la organización Salvemos la Democracia y una de Movimiento Ciudadano, así como las observaciones hechas por el Frente Democrático y Somos MX, además del colectivo Mujeres en Plural, las cuales deberán discutirse y dictaminarse.

Explicó que en comisiones una reforma constitucional como la presentada requiere de la mitad más uno de los votos y en el pleno de dos terceras partes.

“Si la definición es acompañar la iniciativa y se logran los 334 votos en el pleno o si no se logran, bueno, que todo México sepa cómo fue la deliberación, cuáles fueron las posiciones de sus diputados y, evidentemente, en lo posible ojalá podamos dar pasos hacia adelante”, sentenció.

Subrayó que en su papel de árbitro garantizará que haya una deliberación plural, transparente y honorable desde la Cámara de Diputados.

“A mí me toca hoy ser árbitro y para hacerlo de manera ética y honorable, más que fijar una posición o litigar en términos ideológicos la iniciativa, lo que hoy me toca es garantizarle a todos los grupos parlamentarios y a todo México que estas iniciativas tendrán una deliberación plural, transparente y honorable desde la Cámara de Diputados”, insistió.

Durante el Conversatorio de Presidentas de la Cámara de Diputados, López Rabadán señaló que este encuentro refleja el impulso de la paridad y destacó que actualmente el país cuenta con el mayor número de mujeres en un cargo público y de representación popular.