El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, reiteró que los 49 legisladores de esa bancada votarán en contra de la propuesta de reforma electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, porque reduce a los partidos minoritarios en franquicias inútiles.

En entrevista, recalcó que el partido está a favor de la unidad de la coalición PT-Verde-Morena, para seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación.

“Y que en esta dirección lo que provoca es verdaderos problemas, no sólo en el tema de que rompe con este sistema de representación, sino que afecta también a las acciones afirmativas y, sobre todo, lo que hace es que vuelve como especie de franquicias o innecesarios a los partidos políticos y la tendencia en esa dirección es a consolidar toda la fuerza en un sólo partido político“, sentenció.

No obstante, pidió que no se confunda esta postura y el disenso con un proceso de cambio que representa la Cuarta Transformación, por lo que pidió que continúe la alianza hacia las elecciones de 2027 y 2030.

Y ante las acusaciones de traición, recordó que el PT fue el único partido que acompañó desde el principio al expresidente Andrés Manuel López Obrador y nunca reconocieron a Felipe Calderón, tras el fraude de 2006.

Reiteró que se mantiene en la misma postura ante la propuesta de reforma electoral, porque rompe con el sistema político mexicano de la representación política y afecta también a las acciones afirmativas. “Somos los que dimos la lucha y gracias a ese esfuerzo se dio la apertura a que las minorías entraran a la participación política en México y que siendo minoría te podrías convertir en mayoría y fue lo que ocurrió el 1 de julio de 2018“, acotó.

Sandoval Flores enfatizó que el PT es congruente con sus ideales y su lucha a favor de la democracia. “Nosotros somos la 4T, somos de izquierda, somos de a de veras, con firmeza. Hemos votado todas las reformas a favor, hasta ésta, que es un tema de retroceso democrático“, advirtió.

A pregunta expresa, sobre el panorama para las elecciones de 2027 y 2030, el legislador federal aseveró que seguirán en coalición porque están a favor de la unidad y de continuar fortaleciendo el movimiento de la 4T, por lo que hizo votos para mantener siempre un diálogo abierto y franco con Morena y con el Verde.