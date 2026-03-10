Apagar autoincendios

Alfonso Ramírez Cuéllar tuvo que salir a aclarar lo que él mismo encendió. Tras hablar de una “nueva coalición” alrededor del plan B, el vicecoordinador de Morena aseguró que no se refería a romper con el PT y el PVEM. La precisión llegó rápido. Demasiado rápido. A unas horas de votarse la reforma electoral, cualquier señal de ruptura pesa. Ramírez Cuéllar tuvo que defender que la alianza se mantiene intacta. En los pasillos de San Lázaro lo leen distinto: alguien le pidió apagar el incendio antes de que creciera. Y el mensaje vino de Palacio Nacional.

Siguen las negativas

Ricardo Monreal sigue intentando destrabar la reforma electoral, pero el panorama no mejora. El coordinador de Morena admitió de nuevo que ve difícil que PT y PVEM cambien su postura, aun con nuevas reuniones en puerta. Los aliados ya adelantaron su voto en contra de la reforma constitucional. Da igual si se discute mañana o en semanas. En privado, el diagnóstico es que nunca existió posibilidad de mayoría calificada. Monreal busca al menos cuidar las formas y evitar una ruptura pública entre aliados. Aún así, las negociaciones siguen.

La delgada línea

La proclamación firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que plantea desmantelar a los cárteles en el hemisferio occidental mediante coordinación internacional y uso de capacidades militares, incluso dentro del territorio de países aliados, volvió a colocar en el centro del debate una pregunta que México conoce demasiado bien: hasta dónde llega la cooperación y dónde comienza la intervención. La idea de enviar tropas para combatir a los cárteles suena contundente en un mitin político o en un programa de televisión de cara a las elecciones, pero en la realidad internacional funciona más como un detonador de conflictos que como una solución. Por lo pronto, sigue la tensión.

Avanza terna

Este martes, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación entregará a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la terna de aspirantes a la ASF y, al parecer, el actual auditor, David Colmenares, no las trae todas consigo, ante las críticas a su gestión, que podrían dinamitar su permanencia. También hay quienes se decantan por elegir a una mujer, para cumplir con los criterios de paridad. Pero al final esta será una decisión política, que será tomada por la cúpula de Morena… para variar.

Tarjeta amarilla por esmog

A menos de 100 días del Mundial, la Ciudad de México no sólo carga con manifestaciones y crisis de inseguridad; ahora también suma la contaminación como otro frente incómodo. El tema ya preocupa al gobierno capitalino, porque no sería la mejor postal que, en plena fiesta futbolera, se decretaran contingencias ambientales. Clara Brugada comenzó a lanzar mensajes, más directos que discretos, al Estado de México y al gobierno federal, dejando claro que este problema no se resuelve solo. Anunció que en los próximos días presentará un plan, no vaya a ser que el Mundial termine recordándose más por la contaminación que por los goles.