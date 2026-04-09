Movimiento Ciudadano pagó rápido el costo por votar con Morena el plan B de Sheinbaum en San Lázaro. El PRI ya lo llamó satélite del oficialismo y en la oposición crece la lectura de que MC volvió a jugar del lado del poder en una reforma que afecta a estados y municipios. El golpe toca su narrativa central, que es presentarse como alternativa frente a Morena y al “viejo régimen”. Con ese voto, MC le dio munición a sus adversarios. Y abrió otra vez la sospecha de que en los momentos clave termina sirviendo de bisagra para el oficialismo.

Ánimos caldeados

Lo que parecía una sesión sin mayores complicaciones, pues la versión light del plan B de la reforma electoral estaba planchada, se convirtió en un ring de lodo. Los legisladores se dijeron de todo, desde pendejos hasta pocos huevos, e incluso aventaron entre las curules un supuesto chapopote, como el que se derramó en el golfo de México. Y aunque estaba claro que no habría ningún cambio en el dictamen aprobado en comisiones, la lista de oradores se extendió hasta el centenar, para tener más tiempo para insultarse. ¡Qué nivel!

Aliados resentidos

Siguen las heridas de las reformas electorales. El coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, denunció que Morena, por ser el partido grande, busca comerse a sus aliados. Hasta habló de ataques en varios estados, de competencia desleal y de una disputa abierta por espacios y candidaturas. Aunque no lo planteó como ruptura ideológica. Lo puso como pleito por poder. También acusó que en Morena abundan los dogmáticos y los extraviados; hasta señaló el caso de Oaxaca, donde denuncian presiones de Salomón Jara. Finalmente advirtió: el PT se mantiene con Morena en 2027 y 2030, pero no se asume apéndice de Morena ni piensa encogerse dentro de la alianza.

Se los lleva el tren

El Tren Maya volvió al punto donde siempre fue más frágil: el subsuelo. La instrucción presidencial de revisar los pilotes del Tramo 5 no surgió de una falla confirmada, sino de una presión acumulada -denuncias, críticas, ruido incómodo- que terminó obligando al gobierno a traducir en términos técnicos una obra que, desde el inicio, se sostuvo en el terreno político. Es una validación a posteriori, casi como si la ingeniería tuviera que ponerse al día con el discurso. En ese espacio cuidadosamente diseñado, el gobierno mantiene el control narrativo mientras abre una rendija a la evaluación técnica, lo suficiente para calmar la presión, pero no tanto como para ceder la iniciativa.

Freno ciudadano

Vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc lograron parar el proyecto de la inmobiliaria Cosgo para construir un hotel de 16 pisos en el predio del Frontón México, catalogado como joya del Art Decó, ubicado junto al Monumento a la Revolución. Gracias a los cabildeos de los opositores a esta obra, el Congreso de la Ciudad de México rechazó el cambio de uso de suelo del predio y con ello se cae cualquier posibilidad de construir la obra prevista.